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    Илья Авербух: «Ковтун провалил сезон, но ему некого винить, кроме самого себя»

    Теги Сергей Воронов Илья Авербух сборная России чемпионат России мужское катание Максим Ковтун Михаил Коляда

    Известный хореограф Илья Авербух поделился мнением насчет мужского турнира на чемпионате России, который завершился в выходные в Санкт-Петербурге.

    «Начать хочется с того, что, к сожалению, провалил сезон Максим Ковтун. Это спортсмен, на которого делали большую ставку в последнее четырехлетие. Максиму некого винить, кроме самого себя.

    Обидно, что такой талантливый фигурист вообще никак не проявил себя в олимпийском сезоне. Чемпионат России доказал, что копить силы, чтобы выстрелить именно тут, нельзя. Практика показывает, что нужно постоянно стартовать, не боясь ничего.

    Именно такую тактику использовал Михаил Коляда…

    – Да, он на протяжении сезона занимал хорошие места, отобрался в финал Гран-при, там стал бронзовым призером. Правда, не всегда его катание можно было назвать чистым: было определенное количество сбоев. При этом у него высокая сложность программ, чем и объясняются ошибки.

    В целом можно говорить, что в российском мужском одиночном катании есть прорыв. И Коляда, и Самарин исполняют четверной лутц, который можно назвать самым сложным. Он отнимает силы и накладывает отпечаток на всю программу. Но это лучше, чем катать чисто, но на уровне ниже мирового. 

    Сергей Воронов остался четвертым, хотя катался чище всех призеров…

    – При всем моем уважении к Сереже, он уже возрастной спортсмен. Он большой молодец, хорошо выступал в этом сезоне, попал в финал Гран-при. Но мы думаем не только об этой Олимпиаде, но и о будущей.

    Нынешний состав сборной смотрит на четырехлетие вперед, и этот нюанс играет роль. Воронов явно проводит заключительный сезон, ставки на него уже не делаются», – сказал Авербух.

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