Мария Сотскова: «Я каждый раз делаю что-то новое, что-то лучшее. Со мной скоро придется считаться»

Российская фигуристка Мария Сотскова прокомментировала свое выступление на чемпионате России (2-е место).

«Я была вся в себе, особо ничего не замечала, но атмосфера, конечно, была тяжелая, напряженная, потому что все хотят, у всех есть огромное желание попасть на Олимпиаду, а места только два. Но и просто достойно выступить – это задача каждого спортсмена. Поэтому все очень нервничали.

– Но показалось, что вы были очень спокойны…

– Я была очень неспокойна. Мне было нереально тяжело, но я рада, что справилась.

– Были все-таки какие-то шансы бороться за первое место или изначально настраивались на то, что второе – это максимум?



– Конечно, я всегда настраиваю себя на первое место. Место вообще есть только одно и оно – первое. Да, я постоянно проигрываю, но рада, что от старта к старту доказываю себе, зрителям и судьям, что нет ничего невозможного. Я каждый раз делаю что-то новое, что-то лучшее. Со мной скоро придется считаться», – рассказала Сотскова.