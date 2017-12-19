Авербух о пропуске ЧР: «Не надо думать, что Медведева боится встречи с Загитовой»
Известный хореограф Илья Авербух считает, что пропуск чемпионата России фигуристкой Евгенией Медведевой не связан с попыткой отсрочить очную встречу с соотечественницей Алиной Загитовой.
Напомним, Медведева, недавно оправившаяся от травмы ноги, пропустит чемпионат России по рекомендациям врачей, которые посоветовали фигуристке не форсировать подготовку.
«Что касается ее противостояния с Алиной Загитовой, то эту тему вообще не стоит поднимать. Их противостояние происходит каждый день, поскольку они тренируются на одном льду. Поэтому не надо думать, что кто-то кого-то боится.
Думаю, что это мотивационное столкновение и дало такой огромный рывок Алине Загитовой.
Впереди будет чемпионат Европы, поэтому поберечь сегодня Женю Медведеву – правильное решение», – поделился мнением Авербух.
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