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    Авербух о пропуске ЧР: «Не надо думать, что Медведева боится встречи с Загитовой»

    Теги Илья Авербух сборная России чемпионат России женское катание Евгения Медведева Алина Загитова

    Известный хореограф Илья Авербух считает, что пропуск чемпионата России фигуристкой Евгенией Медведевой не связан с попыткой отсрочить очную встречу с соотечественницей Алиной Загитовой.

    Напомним, Медведева, недавно оправившаяся от травмы ноги, пропустит чемпионат России по рекомендациям врачей, которые посоветовали фигуристке не форсировать подготовку.

    «Что касается ее противостояния с Алиной Загитовой, то эту тему вообще не стоит поднимать. Их противостояние происходит каждый день, поскольку они тренируются на одном льду. Поэтому не надо думать, что кто-то кого-то боится.

    Думаю, что это мотивационное столкновение и дало такой огромный рывок Алине Загитовой.

    Впереди будет чемпионат Европы, поэтому поберечь сегодня Женю Медведеву – правильное решение», – поделился мнением Авербух.

    У Медведевой – перелом ноги. А как же Олимпиада?

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