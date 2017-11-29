Елена Вяльбе: «Сотникова была в списке «Дюшес», но Родченков попросил ее оправдать»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 в одиночном женском катании была оправдана комиссией Международного олимпийского комитета ( ) по просьбе экс-главы Московской антидопинговой лаборатории .

«Сразу после выхода короткого заключения комиссии МОК адвокат лыжника Александра Белова подал заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS), что они идут с апелляцией.

Сейчас он тоже просит ускоренной процедуры, тут будет понятно.

Если не дадут ускоренной, то у остальных будет так же, если только не включится сам Родченков и не попросит кого-то оправдать, как это было с Аделиной Сотниковой, которая была в списке «Дюшес».

Она в нем была, но она точно его допинг не употребляла», – сказала Вяльбе.

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