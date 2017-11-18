Илья Авербух: «В женском катании можем рассчитывать на первое и второе места в Пхенчхане, только бы России туда поехать»

Хореограф Илья Авербух считает, что российские спортсменки могут выиграть золото и серебро в Пхенчхане-2018.

«Пока на данный момент мы абсолютно можем рассчитывать на первое и второе места даже на Олимпиаде, только бы сборной России туда поехать.

В Финале Гран-при из шести девочек как минимум трое опять будут россиянками. К тому же, у Полины Цурской еще есть шанс отобраться.

Я думаю, что можно зачесть в наш актив тот позитивный факт, что соперницы наши с начала сезона ни в чем не прибавили и пока не показывают конкурентоспособности с нашими ведущими девочками, это не может не нравиться», – рассказал Авербух.