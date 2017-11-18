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    Илья Авербух: «В женском катании можем рассчитывать на первое и второе места в Пхенчхане, только бы России туда поехать»

    Теги Илья Авербух сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Полина Цурская

    Хореограф Илья Авербух считает, что российские спортсменки могут выиграть золото и серебро в Пхенчхане-2018.

    «Пока на данный момент мы абсолютно можем рассчитывать на первое и второе места даже на Олимпиаде, только бы сборной России туда поехать.

    В Финале Гран-при из шести девочек как минимум трое опять будут россиянками. К тому же, у Полины Цурской еще есть шанс отобраться.

    Я думаю, что можно зачесть в наш актив тот позитивный факт, что соперницы наши с начала сезона ни в чем не прибавили и пока не показывают конкурентоспособности с нашими ведущими девочками, это не может не нравиться», – рассказал Авербух.

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