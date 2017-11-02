Плющенко о высказываниях Авербуха в 2014 году: «Надо сажать на муравейник за такие слова»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о том, почему так часто подвергается критике со стороны серебряного призера Солт-Лейк-Сити-2002 Ильи Авербуха.

«Про Илью – банальная история. Пока я выступал в спорте, Илья сделал свой бизнес, стал продюсером ледовых шоу.

В 2006 году начался проект «Ледниковый период» на Первом канале. Всех спортсменов, которые закончили карьеру, он пригласил туда. Они стали гастролировать в его шоу. Авербух этим занимался 8 лет.

Когда закончилась моя любительская карьера, мы начали делать наше шоу с моей командой. Потратили большие деньги, пригласили хороших спортсменов, делали хорошие декорации. Подняли в России, да и в мире планку ледовых шоу. Мы стали конкурентами в бизнесе.

Во время Олимпиады в Сочи Авербух и его команда говорили по телевидению: мол, Плющенко снялся с соревнований, всех подвел. Хотя Авербух знал, какую тяжелую операцию я перенес.

Так совпало, что у меня за полгода до Олимпиады был назначен тур по стране. Эти 25 шоу продались с аншлагами. В тур я не должен был ехать. Но это был мой проект, названный в честь меня.

И у Авербуха параллельно был тур в эти же даты. Их билеты не продавались. Чтобы переманить людей на свою сторону и показать, какой я негодяй, они начали кричать, что никакой операции у меня не было, что я снялся с Олимпиады, побоявшись соперников.

Кого мне бояться, тем более в Сочи? Смешно! Я так сложно шел к этой Олимпиаде, мне было под силу увезти оттуда еще медали, и если бы не сломался шуруп в спине, думаю, я был бы в тройке!

А Авербух начал кричать: мол, теперь Плющенко поедет в тур зарабатывать деньги. За такие слова надо сажать на муравейник. Но мы цивилизованные люди. Меня сразу после Олимпиады прооперировали, я не поехал в тур. Это была просто травля, чтобы люди были дезинформированы.

Говорят, что шоу-бизнес гнилой, но, как оказалось, есть люди с гнильцой и в спорте», – сказал Плющенко.