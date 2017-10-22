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    Sports.ru

    Приложение «Фигурное катание» от Sports.ru – лучший способ следить за мировой серией Гран-при

    Теги Sports.ru Гран-при Rostelecom Cup Евгения Медведева мобильные приложения

    Сегодня на этапе Гран-при Rostelecom Cup в Москве женщины показали произвольные программы. Победу одержала россиянка Евгения Медведева, Елена Радионова – 4-я, Валерия Михайлова – 7-я.

    Будьте в курсе новостей серии Гран-при и других соревнований в приложении «Фигурное катание» от Sports.ru.

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    В приложении вы найдете актуальные российские и зарубежные новости, расписание международных турниров, интересные тексты и блоги, фото и видео с этапов Гран-при, чемпионатов Европы и мира, а также форумы и чаты для общения с другими поклонниками.

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