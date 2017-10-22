Приложение «Фигурное катание» от Sports.ru – лучший способ следить за мировой серией Гран-при

Сегодня на этапе Гран-при Rostelecom Cup в Москве женщины показали произвольные программы. Победу одержала россиянка Евгения Медведева, Елена Радионова – 4-я, Валерия Михайлова – 7-я.

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