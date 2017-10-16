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    Анна Погорилая: «Подлечу спину и буду готовиться к канадскому этапу Гран-при»

    Теги сборная России травмы Кубок России Гран-при Skate Canada женское катание Анна Погорилая

    Российская фигуристка Анна Погорилая рассказала о том, почему приняла решение сняться с произвольной программы на втором этапе Кубка России.

    «После короткой программы я почувствовала боль в спине, поэтому пришлось прервать выступление. Сейчас мы едем в Москву, подлечу спину и буду готовиться к этапу Гран-при. Планы не меняются», – сказала Погорилая.

    «Серьезных сложностей у меня нет, просто спину нужно поберечь», – цитирует спортсменку «Р-Спорт».

    Второй этап Гран-при Skate Canada пройдет с 27 по 29 октября.

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