Анна Погорилая: «Подлечу спину и буду готовиться к канадскому этапу Гран-при»

Российская фигуристка Анна Погорилая рассказала о том, почему приняла решение сняться с произвольной программы на втором этапе Кубка России.

«После короткой программы я почувствовала боль в спине, поэтому пришлось прервать выступление. Сейчас мы едем в Москву, подлечу спину и буду готовиться к этапу Гран-при. Планы не меняются», – сказала Погорилая.

«Серьезных сложностей у меня нет, просто спину нужно поберечь», – цитирует спортсменку «Р-Спорт».

Второй этап Гран-при Skate Canada пройдет с 27 по 29 октября.