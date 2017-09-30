Гран-при среди юниоров. Танцы на льду. Ладжои и Лага одержали победу, Шевченко и Еременко – 2-е, Конкина и Якушев – 3-и

В Загребе на пятом этапе юниорского Гран-при завершились соревнования танцевальных дуэтов. Победу одержали канадские фигуристы Мариори Ладжои и Закари Лага, россияне Софья Шевченко – Игорь Еременко – вторые, Ксения Конкина – Григорий Якушев – третьи.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Загреб, Хорватия

29-30 сентября

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Мариори Ладжои – Закари Лага (Канада) – 150,30

2. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 145,05

3. Ксения Конкина – Григорий Якушев (Россия) – 143,77

4. Элиана Гропман – Йан Сомервиль (США) – 127,54

5. Элли Фишер – Симон-Пьер Малет-Пак (Канада) – 122,00

6. Кьяра Калдероне – Пьетро Папетти (Италия) – 112,01



Произвольный танец

1. Мариори Ладжои – Закари Лага (Канада) – 87,41

2. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 85,08

3. Ксения Конкина – Григорий Якушев (Россия) – 83,61

4. Элиана Гропман – Йан Сомервиль (США) – 75,38

5. Элли Фишер – Симон-Пьер Малет-Пак (Канада) – 72,92

6. Ванджи Нин — Хао Ван (Китай) – 65,39

Короткий танец

1. Мариори Ладжои – Закари Лага (Канада) – 62,89

2. Ксения Конкина – Григорий Якушев (Россия) – 60,16

3. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 59,97

4. Наташа Лагуж – Корентин Райе (Франция) – 53,43

5. Элиана Гропман – Йан Сомервиль (США) – 52,16

6. Элли Фишер – Симон-Пьер Малет-Пак (Канада) – 49,08

8. Ольга Гиглова – Егор Егоров (Украина) – 47,08