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    Гран-при среди юниоров. Танцы на льду. Ладжои и Лага одержали победу, Шевченко и Еременко – 2-е, Конкина и Якушев – 3-и

    Теги сборная России результаты танцы на льду сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Украины Гран-при среди юниоров Ксения Конкина Софья Шевченко Игорь Еременко Григорий Якушев Мариори Ладжои Закари Лага Элиана Гропман Йан Сомервиль Наташа Лагуж Корентин Райе Ольга Гиглова Егор Егоров

    В Загребе на пятом этапе юниорского Гран-при завершились соревнования танцевальных дуэтов. Победу одержали канадские фигуристы Мариори Ладжои и Закари Лага, россияне Софья Шевченко – Игорь Еременко – вторые, Ксения Конкина – Григорий Якушев – третьи. 

    Гран-при среди юниоров

    5-й этап

    Загреб, Хорватия

    29-30 сентября

    Танцы на льду

    Итоговое положение

    1. Мариори Ладжои – Закари Лага (Канада) – 150,30
    2. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 145,05
    3. Ксения Конкина – Григорий Якушев (Россия) – 143,77
    4. Элиана Гропман – Йан Сомервиль (США) – 127,54
    5. Элли Фишер – Симон-Пьер Малет-Пак (Канада) – 122,00
    6. Кьяра Калдероне – Пьетро Папетти (Италия) – 112,01

    Произвольный танец

    1. Мариори Ладжои – Закари Лага (Канада) – 87,41
    2. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 85,08
    3. Ксения Конкина – Григорий Якушев (Россия) – 83,61
    4. Элиана Гропман – Йан Сомервиль (США) – 75,38
    5. Элли Фишер – Симон-Пьер Малет-Пак (Канада) – 72,92
    6. Ванджи Нин — Хао Ван (Китай) – 65,39

    Короткий танец

    1. Мариори Ладжои – Закари Лага (Канада) – 62,89
    2. Ксения Конкина – Григорий Якушев (Россия) – 60,16
    3. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 59,97
    4. Наташа Лагуж – Корентин Райе (Франция) – 53,43
    5. Элиана Гропман – Йан Сомервиль (США) – 52,16
    6. Элли Фишер – Симон-Пьер Малет-Пак (Канада) – 49,08
    8. Ольга Гиглова – Егор Егоров (Украина) – 47,08

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