Гран-при среди юниоров. Танцы на льду. Ладжои и Лага одержали победу, Шевченко и Еременко – 2-е, Конкина и Якушев – 3-и
В Загребе на пятом этапе юниорского Гран-при завершились соревнования танцевальных дуэтов. Победу одержали канадские фигуристы Мариори Ладжои и Закари Лага, россияне Софья Шевченко – Игорь Еременко – вторые, Ксения Конкина – Григорий Якушев – третьи.
Гран-при среди юниоров
5-й этап
Загреб, Хорватия
29-30 сентября
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Мариори Ладжои – Закари Лага (Канада) – 150,30
2. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 145,05
3. Ксения Конкина – Григорий Якушев (Россия) – 143,77
4. Элиана Гропман – Йан Сомервиль (США) – 127,54
5. Элли Фишер – Симон-Пьер Малет-Пак (Канада) – 122,00
6. Кьяра Калдероне – Пьетро Папетти (Италия) – 112,01
Произвольный танец
1. Мариори Ладжои – Закари Лага (Канада) – 87,41
2. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 85,08
3. Ксения Конкина – Григорий Якушев (Россия) – 83,61
4. Элиана Гропман – Йан Сомервиль (США) – 75,38
5. Элли Фишер – Симон-Пьер Малет-Пак (Канада) – 72,92
6. Ванджи Нин — Хао Ван (Китай) – 65,39
Короткий танец
1. Мариори Ладжои – Закари Лага (Канада) – 62,89
2. Ксения Конкина – Григорий Якушев (Россия) – 60,16
3. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 59,97
4. Наташа Лагуж – Корентин Райе (Франция) – 53,43
5. Элиана Гропман – Йан Сомервиль (США) – 52,16
6. Элли Фишер – Симон-Пьер Малет-Пак (Канада) – 49,08
8. Ольга Гиглова – Егор Егоров (Украина) – 47,08
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