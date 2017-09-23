Илья Авербух: «Я бы не преувеличивал значание рекорда Ханю, звездам всегда стараются завышать баллы»

Хореограф Илья Авербух высказался о новом установленном мировом рекорде (112,72 балла) японского фигуриста Юдзуру Ханю.

«Это олимпийский сезон, и все к нему готовятся особо, и то, что Ханю находится в такой форме, неудивительно. Не стоит забывать, что эти рекорды в фигурном катании – очень относительная история. Это не минуты и секунды, как в легкой атлетике. На таких турнирах, чтобы о них больше говорили, судьи всегда стараются завышать баллы звездам, так что значение мирового рекорда я бы не преувеличивал. Хотя катание Ханю действительно шикарное.

К тому же на подобных турнирах психологическое давление намного меньше, чем на чемпионатах мира или Олимпийских играх. Уверен, что все лидеры в мужском одиночном катании готовились к сезону очень серьезно – и Ханю, и Фернандес, и все остальные. Там есть кому бороться, и заранее не надо вешать Ханю на шею золото Олимпиады. В мужском фигурном катании каждый турнир – особенный

Пока эти баллы ни о чем не говорят. Завтра все будет по-другому», — сказал Авербух.