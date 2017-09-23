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    Гран-при среди юниоров. 4-й этап. Пары. Павлюченко и Ходыкин выиграли, Полуянова и Сопот – 2-е, Панфилова и Рылов – 3-и

    Теги сборная России результаты сборная Канады сборная США пары Гран-при среди юниоров Анастасия Полуянова Дмитрий Сопот Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов Элизабет Копмар Джона Баррет Одри Лу Миша Митрофанов

    В Минске завершились соревнования пар четвертого этапа Гран-при среди юниоров. Победу одержали россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот – вторые, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов – третьи.

    Минск, Беларусь

    21-23 сентября

    Пары

    Итоговое положение

    1. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 166,24
    2. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот (Россия) – 162,14
    3. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 150,21
    4. Тан Фэйяо – Ян Юнчао (Китай) – 147,67
    5. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 132,13
    6. Хлоя Панетта – Стивен Лапойнт (Канада) – 123,30
    7. Элизабет Копмар – Джона Баррет (США) – 123,02
    8. Лори-Анн Матте – Тьери Ферлан (Канада) – 122,08

    Протзвольная программа

    1. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 109,95
    2. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот (Россия) – 105,77
    3. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 97,63
    4. Тан Фэйяо – Ян Юнчао (Китай) – 93,67
    5. Хлоя Панетта – Стивен Лапойнт (Канада) – 80,68
    6. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 79,19
    7. Элизабет Копмар – Джона Баррет (США) – 79,18
    8. Лори-Анн Матте – Тьери Ферлан (Канада) – 76,39

    Короткая программа

    1. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот (Россия) – 56,37
    2. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 56,29
    3. Тан Фэйяо – Ян Юнчао (Китай) – 54,00
    4. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 52,94
    5. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 52,58
    6. Лори-Анн Матте – Тьери Ферлан (Канада) – 45,69
    7. Элизабет Копмар – Джона Баррет (США) – 43,84

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