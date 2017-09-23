Гран-при среди юниоров. 4-й этап. Пары. Павлюченко и Ходыкин выиграли, Полуянова и Сопот – 2-е, Панфилова и Рылов – 3-и

В Минске завершились соревнования пар четвертого этапа Гран-при среди юниоров. Победу одержали россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот – вторые, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов – третьи.

Минск, Беларусь

21-23 сентября

Пары

Итоговое положение

1. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 166,24

2. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот (Россия) – 162,14

3. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 150,21

4. Тан Фэйяо – Ян Юнчао (Китай) – 147,67

5. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 132,13

6. Хлоя Панетта – Стивен Лапойнт (Канада) – 123,30

7. Элизабет Копмар – Джона Баррет (США) – 123,02

8. Лори-Анн Матте – Тьери Ферлан (Канада) – 122,08

Протзвольная программа

1. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 109,95

2. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот (Россия) – 105,77

3. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 97,63

4. Тан Фэйяо – Ян Юнчао (Китай) – 93,67

5. Хлоя Панетта – Стивен Лапойнт (Канада) – 80,68

6. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 79,19

7. Элизабет Копмар – Джона Баррет (США) – 79,18

8. Лори-Анн Матте – Тьери Ферлан (Канада) – 76,39

Короткая программа

1. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот (Россия) – 56,37

2. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 56,29

3. Тан Фэйяо – Ян Юнчао (Китай) – 54,00

4. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 52,94

5. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 52,58

6. Лори-Анн Матте – Тьери Ферлан (Канада) – 45,69

7. Элизабет Копмар – Джона Баррет (США) – 43,84