Гран-при среди юниоров. 4-й этап. Пары. Павлюченко и Ходыкин выиграли, Полуянова и Сопот – 2-е, Панфилова и Рылов – 3-и
В Минске завершились соревнования пар четвертого этапа Гран-при среди юниоров. Победу одержали россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот – вторые, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов – третьи.
Минск, Беларусь
21-23 сентября
Пары
Итоговое положение
1. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 166,24
2. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот (Россия) – 162,14
3. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 150,21
4. Тан Фэйяо – Ян Юнчао (Китай) – 147,67
5. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 132,13
6. Хлоя Панетта – Стивен Лапойнт (Канада) – 123,30
7. Элизабет Копмар – Джона Баррет (США) – 123,02
8. Лори-Анн Матте – Тьери Ферлан (Канада) – 122,08
Протзвольная программа
1. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 109,95
2. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот (Россия) – 105,77
3. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 97,63
4. Тан Фэйяо – Ян Юнчао (Китай) – 93,67
5. Хлоя Панетта – Стивен Лапойнт (Канада) – 80,68
6. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 79,19
7. Элизабет Копмар – Джона Баррет (США) – 79,18
8. Лори-Анн Матте – Тьери Ферлан (Канада) – 76,39
Короткая программа
1. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот (Россия) – 56,37
2. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 56,29
3. Тан Фэйяо – Ян Юнчао (Китай) – 54,00
4. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 52,94
5. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 52,58
6. Лори-Анн Матте – Тьери Ферлан (Канада) – 45,69
7. Элизабет Копмар – Джона Баррет (США) – 43,84
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.