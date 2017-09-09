Погорилая не успела восстановиться после травмы и пропустит контрольные прокаты

Российская фигуристка Анна Погорилая пропустит контрольные прокаты в Сочи, так как не успела восстановиться после травмы.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

«Погорилая еще не восстановилась полностью после травмы. Она находится в Сочи на сборе, но кататься на прокате не будет», — сообщил Коган.

Контрольные прокаты пройдут 9-10 сентября.