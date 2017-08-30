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    Елизавета Туктамышева: «Делаем акцент на тройной аксель, много работаем на лонже»

    Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание

    Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как продвигается работа над акселем в три с половиной оборота.

    «Мы сейчас делаем акцент на тройной аксель, очень много работаем на лонже, чтобы именно поймать эти ощущения. Не хватает совсем чуть-чуть, и вот это чуть-чуть очень сложно уловить.

    Сезон, конечно, особенный, но загоняться по этому поводу точно не надо. Иначе можно так загнаться, что повторится «успех» 2014 года», – рассказала Туктамышева.

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