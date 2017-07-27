Серебряный призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух выпустил собственную коллекцию одежды.

«В какой- то момент пришло понимание того, что мы заслужили собственный узнаваемый имидж. С помощью персонального бренда мне захотелось объединить всех тех людей, которые работают вместе со мной. Спортивная экипировка очень хорошо укрепляет командный дух, дает дополнительную мотивацию.

Мне нравится посыл, который пропагандирует Михаил Куснирович, долгие годы экипировавший наши олимпийские команды. Так же и мы: не просто группа людей, объединенных одним проектом, мы – семья, все члены которой настроены на одну созидательную волну.

Форма всем пришлась по душе, ребята с удовольствием ее носят. В коллекции есть и рабочие костюмы для тренировок, и костюмы «на выход», жилетки, футболки. Я думаю, что это только начало, мы будем развивать эту коллекцию и дальше», – рассказал Авербух.

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