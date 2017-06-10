Елена Левковец, первый тренер олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, призналась, что верит в успешное возвращение спортсменки после травмы.

– Сможет ли она выкарабкаться из этого болота неудач, в которое угодила в последние годы?

– Надо знать характер Юли, чтобы делать выводы. Она никогда не сдается. Не ставьте на ней, пожалуйста, раньше времени крест. Такие спортсменки рождаются раз в десятилетие, она талантище. Конечно, ее замучили травмы, но она успешно восстанавливается и к сентябрьскому отбору подойдет в хорошей форме.

Конкуренты в любом случае будут волноваться, и это даст Юле дополнительный шанс. От нее сейчас никто не ждет чудес, она темная лошадка. Это то, что ей сейчас подходит.

Я бы отметила, что многим девушкам еще только предстоит пройти через то, что Липницкая уже миновала – переходный возраст. Я думаю, что сейчас самый лучший момент, чтобы выстрелить.

– Вы поддерживаете связь с Юлией?

– В последнее время мы не часто созваниваемся, у меня занятия с детьми, у нее тренировки. А вот с ее мамой Даниелой Леонидовной мы на связи. Сейчас Юля в Сочи у своего тренера Алексея Урманова. Лечение после травмы ноги практически завершено. Ждем осени и первых отборочных стартов, – сказала Левковец.