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    Первый тренер Липницкой: «Юля никогда не сдается. Не ставьте на ней крест»

    Теги Алексей Урманов сборная России женское катание Юлия Липницкая Елена Левковец

    Елена Левковец, первый тренер олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, призналась, что верит в успешное возвращение спортсменки после травмы.

    – Сможет ли она выкарабкаться из этого болота неудач, в которое угодила в последние годы?

    – Надо знать характер Юли, чтобы делать выводы. Она никогда не сдается. Не ставьте на ней, пожалуйста, раньше времени крест. Такие спортсменки рождаются раз в десятилетие, она талантище. Конечно, ее замучили травмы, но она успешно восстанавливается и к сентябрьскому отбору подойдет в хорошей форме.

    Конкуренты в любом случае будут волноваться, и это даст Юле дополнительный шанс. От нее сейчас никто не ждет чудес, она темная лошадка. Это то, что ей сейчас подходит.

    Я бы отметила, что многим девушкам еще только предстоит пройти через то, что Липницкая уже миновала – переходный возраст. Я думаю, что сейчас самый лучший момент, чтобы выстрелить.

    – Вы поддерживаете связь с Юлией?

    – В последнее время мы не часто созваниваемся, у меня занятия с детьми, у нее тренировки. А вот с ее мамой Даниелой Леонидовной мы на связи. Сейчас Юля в Сочи у своего тренера Алексея Урманова. Лечение после травмы ноги практически завершено. Ждем осени и первых отборочных стартов, – сказала Левковец.

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