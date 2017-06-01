Российская танцевальная пара Виктория Синицина – , тренировавшаяся в США, в интервью рассказала о своем отношении к этой стране.

– Никита и внешне стал «американцем» – кепка на бок, пара цепочек.

Кацалапов: Это не украшения. Крестик освещенный. Не скажу, что я специально стараюсь выглядеть «на стиле». Мне понравилось – я купил, потом и дальше под это подбираю одежду.

Синицина: В Америке одеваются не так, как в России, там нет гонки за то, чтобы выглядеть лучше. Американка не выйдет на улицу с мыслью «я такая красивая, посмотрите же на меня». Они в пижаме там могут ходить.

Кацалапов: В носках и тапках.

Синицина: А зимой в пуховике и шортах.

– По чему американскому скучаете?

Кацалапов: По многому. Мы вообще любим Америку. По-своему.

Синицина: Там, где мы жили в Детройте, было все удобно для тренировок. Тебя ничего не отвлекало.

Кацалапов: Но и здесь у нас теперь условия ничем не хуже, да еще у себя дома. Иногда мы тоскуем по американской обстановке, только теплые чувства вызывают воспоминания о ней, особенно Детройт, академия Зуевой в Кэнтоне. А гамбургер я и в России могут съесть. Самое главное, нас сейчас ничто не тянет.