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    Никита Кацалапов: «Мы вообще любим Америку. По-своему»

    Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина

    Российская танцевальная пара Виктория Синицина – Никита Кацалапов, тренировавшаяся в США, в интервью рассказала о своем отношении к этой стране.

    – Никита и внешне стал «американцем» – кепка на бок, пара цепочек.

    Кацалапов: Это не украшения. Крестик освещенный. Не скажу, что я специально стараюсь выглядеть «на стиле». Мне понравилось – я купил, потом и дальше под это подбираю одежду.

    Синицина: В Америке одеваются не так, как в России, там нет гонки за то, чтобы выглядеть лучше. Американка не выйдет на улицу с мыслью «я такая красивая, посмотрите же на меня». Они в пижаме там могут ходить.

    Кацалапов: В носках и тапках.

    Синицина: А зимой в пуховике и шортах.

    – По чему американскому скучаете?

    Кацалапов: По многому. Мы вообще любим Америку. По-своему.

    Синицина: Там, где мы жили в Детройте, было все удобно для тренировок. Тебя ничего не отвлекало.

    Кацалапов: Но и здесь у нас теперь условия ничем не хуже, да еще у себя дома. Иногда мы тоскуем по американской обстановке, только теплые чувства вызывают воспоминания о ней, особенно Детройт, академия Зуевой в Кэнтоне. А гамбургер я и в России могут съесть. Самое главное, нас сейчас ничто не тянет.

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