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    Евгения Медведева: «В Японии фигурное катание куда популярнее, чем в России»

    Теги сборная России женское катание Евгения Медведева

    Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своем пребывании в Японии, где она, помимо всего прочего, приняла участие в съемках шоу на телевидении.

    «В Японии меня действительно узнают везде, но я не могу сказать, что мне прямо-таки не дают прохода. Напротив, местные все понимают и уважают личное пространство. У них в стране фигурное катание действительно куда популярнее, чем в России. Там его смотрят буквально все. Крупных турниров не пропускают.

    В России такого нет, но я могу с уверенностью сказать, что в последние годы серьезные подвижки происходят. Все больше людей интересуется фигурным катанием, все чаще родители стали отдавать детей заниматься.

    – Вы три недели отдыхали. Ходили в зал для поддержания формы?

    – Впереди ответственный сезон. Я каждый день ходила в тренажерный зал и проводила там около двух часов. Однако не могу сказать, что это было так уж тяжело. Я спокойно отношусь к нагрузкам во время отпуска.

    – Где успели побывать и что посмотрели?

    – Посетила Токио, Киото и Осаку. Посмотрела на древние храмы. А больше всего мне понравилось, конечно, в Токио – вроде бы огромный мегаполис, но люди там очень спокойные и обходительные. Допустим, в Москве, если ты спросишь у прохожего, как тебе пройти куда-либо, то тот ответит в лучшем случае на бегу, а в Японии тебе все обстоятельно объяснят и чуть ли не за руку отведут. Такое отношение подкупает.

    – Когда вы начинаете готовиться к олимпийскому сезону?

    – Я уже вернулась в Москву, и 5 июня приеду в Новогорск, где буду тренироваться целый месяц.

    – Уже знаете программы, которые вам предстоит разучивать?

    – Конечно, они уже есть, но до начала сезона мы своих секретов не раскроем», – отметила Медведева.

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