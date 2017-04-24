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    Евгения Медведева: «Надо усложнять программы – у меня не самый сложный набор прыжков»

    Теги сборная России женское катание Евгения Медведева

    Российская фигуристка Евгения Медведева рассказал о том, как планирует усложнять свои программы в следующем сезоне

    «Я подняла уровень своего катания. Но при этом я понимаю, что мне есть куда расти. Надо усложнять программы. У меня не самый сложный набор. На самом деле, есть еще очень много вещей, над которыми мне нужно работать, которые нужно совершенствовать. Чему-то новому учиться, что-то новое в программы вставлять.

    Как ты считаешь, за счет чего можно усложнять программы?

    – Каскады. Мне надо исправлять лутц. Я, правда, уже не в первый раз об этом говорю, но это надо делать. Да, у меня не самый сложный набор, и я это понимаю.

    На тренировках ты прыгаешь разные каскады из трех тройных прыжков. Обидно, что, учитывая правила, не можешь показать их на соревнованиях?

    – Я могу показать эти каскады на тренировках и делаю это. Жаль, что не на соревнованиях. Но люди видят, что я это могу делать.

    Один из технических специалистов посчитал, что на тренировке в Токио ты сделала 30 прыжков до того момента, как заиграла твоя музыка, а потом еще 9 под музыку. Кажется, что ты вообще не устаешь.

    – Я не считаю, сколько прыжков делаю на тренировке. Чувствую в себе силы и прыгаю. А что касается усталости, конечно, устаю. Это со стороны кажется, что все легко», – сказала Медведева.

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