Российская фигуристка Евгения Медведева рассказал о том, как планирует усложнять свои программы в следующем сезоне

«Я подняла уровень своего катания. Но при этом я понимаю, что мне есть куда расти. Надо усложнять программы. У меня не самый сложный набор. На самом деле, есть еще очень много вещей, над которыми мне нужно работать, которые нужно совершенствовать. Чему-то новому учиться, что-то новое в программы вставлять.

– Как ты считаешь, за счет чего можно усложнять программы?

– Каскады. Мне надо исправлять лутц. Я, правда, уже не в первый раз об этом говорю, но это надо делать. Да, у меня не самый сложный набор, и я это понимаю.

– На тренировках ты прыгаешь разные каскады из трех тройных прыжков. Обидно, что, учитывая правила, не можешь показать их на соревнованиях?

– Я могу показать эти каскады на тренировках и делаю это. Жаль, что не на соревнованиях. Но люди видят, что я это могу делать.

– Один из технических специалистов посчитал, что на тренировке в Токио ты сделала 30 прыжков до того момента, как заиграла твоя музыка, а потом еще 9 под музыку. Кажется, что ты вообще не устаешь.

– Я не считаю, сколько прыжков делаю на тренировке. Чувствую в себе силы и прыгаю. А что касается усталости, конечно, устаю. Это со стороны кажется, что все легко», – сказала Медведева.