Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Федор Климов: «Цель у нас одна – выиграть чемпионат мира»

    Теги чемпионат мира сборная России пары Ксения Столбова Федор Климов

    Российский фигурист Федор Климов, выступающий в паре с Ксенией Столбовой, заявил, что они намерены победить на чемпионате мира.

    «Цель у нас одна – выиграть чемпионат мира. С другой целью смысла ехать в Хельсинки нет. Это последний чемпионат мира перед Играми, от которого многое будет зависеть.

    Планируем использовать прыжковый каскад «3-3-2» вместо «3-2-2», как на чемпионате Европы. Сейчас налаживаем тройную подкрутку, которая должна быть на «плюсы» и третьего уровня», – сказал Климов.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться