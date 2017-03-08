Российский фигурист Федор Климов, выступающий в паре с Ксенией Столбовой, заявил, что они намерены победить на чемпионате мира.

«Цель у нас одна – выиграть чемпионат мира. С другой целью смысла ехать в Хельсинки нет. Это последний чемпионат мира перед Играми, от которого многое будет зависеть.

Планируем использовать прыжковый каскад «3-3-2» вместо «3-2-2», как на чемпионате Европы. Сейчас налаживаем тройную подкрутку, которая должна быть на «плюсы» и третьего уровня», – сказал Климов.