Чемпионат четырех континентов. Танцы на льду. Виртью и Моир выиграли короткий танец, Шибутани – 2-е
Олимпийские чемпионы Тесса Виртью – Скотт Моир лидируют на чемпионате четырех континентов в южнокорейском Канныне после короткого танца.
Чемпионат четырех континентов
Каннын, Южная Корея
Танцы на льду
16-17 февраля
Начало произвольного танца – 7.30 по московскому времени (17 февраля)
Короткий танец
1. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада) – 79,75
2. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 76,59
3. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 74,67
4. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 73,79
5. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 71,15
6. Ван Шиюэ – Лю Синью (Китай) – 61,45
7. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 61,21
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