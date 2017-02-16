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    Чемпионат четырех континентов. Танцы на льду. Виртью и Моир выиграли короткий танец, Шибутани – 2-е

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    Олимпийские чемпионы Тесса Виртью – Скотт Моир лидируют на чемпионате четырех континентов в южнокорейском Канныне после короткого танца.

    Чемпионат четырех континентов

    Каннын, Южная Корея

    Танцы на льду

    16-17 февраля

    Начало произвольного танца – 7.30 по московскому времени (17 февраля)

    Короткий танец

    1. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада) – 79,75
    2. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 76,59
    3. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 74,67
    4. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 73,79
    5. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 71,15
    6. Ван Шиюэ – Лю Синью (Китай) – 61,45
    7. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 61,21

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