Олимпийские чемпионы Тесса Виртью – Скотт Моир лидируют на чемпионате четырех континентов в южнокорейском Канныне после короткого танца.

Чемпионат четырех континентов

Каннын, Южная Корея

Танцы на льду

16-17 февраля

Начало произвольного танца – 7.30 по московскому времени (17 февраля)

Короткий танец

1. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада) – 79,75

2. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 76,59

3. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 74,67

4. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 73,79

5. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 71,15

6. Ван Шиюэ – Лю Синью (Китай) – 61,45

7. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 61,21