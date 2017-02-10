Липницкая не выступит в финале Кубка России
Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая пропустит финал Кубка России, который пройдет в Саранске с 13 по 17 февраля.
«Фигуристка Юлия Липницкая не примет участие в Финале Кубка России, спортсменка лечится и пока не приступила к тренировкам», — рассказал президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков.
Напомним, что Липницкая не выступала на чемпионате России из-за травмы тазобедренного сустава.
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