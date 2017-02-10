Липницкая не выступит в финале Кубка России

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая пропустит финал Кубка России, который пройдет в Саранске с 13 по 17 февраля.

«Фигуристка Юлия Липницкая не примет участие в Финале Кубка России, спортсменка лечится и пока не приступила к тренировкам», — рассказал президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков.

Напомним, что Липницкая не выступала на чемпионате России из-за травмы тазобедренного сустава.