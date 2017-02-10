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    Липницкая не выступит в финале Кубка России

    Теги сборная России травмы Кубок России Александр Горшков женское катание Юлия Липницкая

    Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая пропустит финал Кубка России, который пройдет в Саранске с 13 по 17 февраля.

    «Фигуристка Юлия Липницкая не примет участие в Финале Кубка России, спортсменка лечится и пока не приступила к тренировкам», — рассказал президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков.

    Напомним, что Липницкая не выступала на чемпионате России из-за травмы тазобедренного сустава.

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