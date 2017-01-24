Следите за чемпионатом Европы-2017 в Остраве с лучшим приложением «Фигурное катание+» для iPhone и Android

Уже 25 января в чешской Остраве стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Будьте в курсе всех новостей и результатов соревнования с лучшим приложением «Фигурное катание+».

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С приложением «Фигурное катание+» вы получаете:

–Расписание чемпионатов Европы и мира, этапов Гран-при

–ТВ-программу трансляций

–Все результаты в режиме реального времени

–Актуальные российские и зарубежные новости фигурного катания

–Эксклюзивные блоги и мнения экспертов

–Широкие возможности для общения с другими любителями одного из самых красивых видов спорта.

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