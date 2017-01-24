Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Следите за чемпионатом Европы-2017 в Остраве с лучшим приложением «Фигурное катание+» для iPhone и Android

    Теги Стефан Ламбьель Татьяна Волосожар Максим Траньков Тесса Виртью Скотт Моир телевидение чемпионат Европы Sports.ru танцы на льду Аделина Сотникова Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Елена Ильиных Руслан Жиганшин Юдзуру Ханю Юлия Липницкая Елена Радионова Евгения Медведева Анна Погорилая мобильные приложения

    Уже 25 января в чешской Остраве стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Будьте в курсе всех новостей и результатов соревнования с лучшим приложением «Фигурное катание+».

    УСТАНОВИТЬ НА ANDROID

    УСТАНОВИТЬ НА iPHONE/iPAD

    С приложением «Фигурное катание+» вы получаете:

    –Расписание чемпионатов Европы и мира, этапов Гран-при

    –ТВ-программу трансляций

    –Все результаты в режиме реального времени

    –Актуальные российские и зарубежные новости фигурного катания

    –Эксклюзивные блоги и мнения экспертов

    –Широкие возможности для общения с другими любителями одного из самых красивых видов спорта.

    УСТАНОВИТЬ НА ANDROID

    УСТАНОВИТЬ НА iPHONE/iPAD

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться