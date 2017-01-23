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    Голд не вошла в состав сборной США на чемпионат мира

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    Стал известен состав сборной США на чемпионат мира по фигурному катанию в Хельсинки.

    Состав сборной США

    Женщины: Мэрайя Белл, Карен Чен, Эшли Вагнер. Запасные: Мираи Нагасу, Грейси Голд, Каролин Чжан.

    Мужчины: Нэтан Чен, Джейсон Браун. Запасные: Винсент Чжоу, Грант Хохштайн, Макс Аарон.

    Пары: Хэвен Денни – Брендон Фрэйзер, Алекса Шимека – Крис Книрим. Запасные: Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк, Марисса Кастелли – Мервин Тран, Деанна Стеллато-Дудек – Нэтан Бартоломэй.

    Танцы на льду: Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью, Майя Шибутани – Алекс Шибутани. Запасные: Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер, Эллиана Погребински – Алекс Бенуа, Анастасия Каннусио – Колин Макманус.

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