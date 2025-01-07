Шахматный гений современности женился: собрали все, что мы знаем о свадьбе и избраннице Магнуса Карлсена💍

4 января 2025 года чемпион мира по шахматам Магнус Карслен женился. Избранницей знаменитого 34-летнего гроссмейстера стала Элла Виктория Мэлоун. Церемония состоялась в Осло, в Норвегии.

Девушке 26 лет, она родилась в Осло, училась в одном из университетов в США, а затем несколько лет жила в Сингапуре.

Об отношениях пары стало известно в феврале 2024 года, когда Магнус м Элла впервые появились вместе на турнире Freestyle Chess G.O.A.T Challenge в Германии.

Напомним, что Карлсен и россиянин Ян Непомнящий 31 декабря разделили звание чемпиона мира по блицу на турнире, который прошел в Нью‑Йорке.