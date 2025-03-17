🚨🧨 «Настало время...» Конор приехал в Белый дом и разнес правительство Ирландии. Что это было?
Конор Макгрегор приехал с визитом в Белый дом на День Святого Патрика. Что было дальше? Ему дали выступить…
«Нелегальная миграция вышла из-под контроля. Некоторые наши города полностью захвачены, в то время как ирландцы стали меньшинством. Родины не будет!
Настало время, чтобы Америка узнала о том, что происходит в Ирландии.
Правительство уничтожило страну с помощью иммиграции, а также его обеления через ручные СМИ.
Наши деньги уходят за пределы страны. На вещи, которые не имеют ничего общего с ирландским народом. Нелегалы опустошают страну. Нам нужна помощь США. Необходимо участие старшего брата», – заявил Макгрегор.
В соцсетях о-о-о-очень громко. Действует даже Илон Маск.
А так Конор зашел в Белый дом. Красиво, правда?
Это же будущий Премьер-министр Ирландии, да?