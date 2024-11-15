🔥 16 секунд, после которых вы вновь боготворите Майка Тайсона. И речь не о боксе 😨

Талантливый человек талантлив во всем. Но гениален? Кажется, есть прямое доказательство.

О боксерских успехах Майка Тайсона, без преувеличения, слагают легенды. Но вы видели, что он творит в дартсе? С повязкой на глазах!

Если у вас был подобный опыт, то вы знаете, что далеко не каждый сумеет попасть даже в стену.

💭 «Это что-то нереальное».

💭 «Мне нравится искренняя реакция ведущей».

💭 «Просто потрясающе».

💭 «Думаю, что это фейк».

💭 «Если это было недавно, то я просто ошеломлен».

А было это в 2013 году.