🔥 16 секунд, после которых вы вновь боготворите Майка Тайсона. И речь не о боксе 😨
Талантливый человек талантлив во всем. Но гениален? Кажется, есть прямое доказательство.
О боксерских успехах Майка Тайсона, без преувеличения, слагают легенды. Но вы видели, что он творит в дартсе? С повязкой на глазах!
Если у вас был подобный опыт, то вы знаете, что далеко не каждый сумеет попасть даже в стену.
💭 «Это что-то нереальное».
💭 «Мне нравится искренняя реакция ведущей».
💭 «Просто потрясающе».
💭 «Думаю, что это фейк».
💭 «Если это было недавно, то я просто ошеломлен».
А было это в 2013 году.