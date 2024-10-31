Гигант-нокаутер, вырубивший трех соперников за 19 секунд, подписался с UFC – и вылетел через год

Нового Нганну не случилось.

Меньше года назад в UFC появился Робелис Деспейн – бывший тхэквондист, выигравший бронзу на Олимпиаде-2012. Деспейн бодро начал, быстро нокаутировав Джоша Парисяна, но затем так же быстро сдулся. Итог – увольнение.

Как так?

Деспейн – звездный тхэквондист, начавший карьеру в ММА с четырех побед подряд нокаутом. Подписался с UFC спустя пару минут после боя

Деспейн пришел в тхэквондо ребенком и за семь лет интенсивных тренировок по кубинской системе дошел до национальной олимпийской команды, за которую выступал 15 лет. Деспейн фанател от Анхеля Матоса – кубинца, побеждавшего на Олимпиаде-2000.

В 2012 году уже сам Деспейн стоял на пьедестале – завоевал олимпийскую бронзу в категории до 80 кг. Несмотря на успех, он охладел к тхэквондо и захотел сменить вид спорта. Деспейн долго думал над переходом в MMA, но сомневался из-за большого количества нокаутов. «В какой-то момент я понял, что действительно могу это сделать – пойти и выступить по правилам ММА», – вспоминал Деспейн.

В 2019 году он активно готовился к дебюту, добавив в тренировки грэпплинг, а после окончания локдауна – переехал в Орландо, где продолжил подготовку в зале American Top Team.

Первым соперником огромного (по данным UFC, рост – 200 см, а размах рук – 213 см) тяжеловеса стал Катумба Мулумба, тоже дебютант. 36-летний Мулумба выдержал почти весь первый раунд, но под конец пятиминутки упал на канвас от комбинации правого апперкота и правого бокового.

Следующие три соперника суммарно продержались всего 19 секунд. Тревис Грегори и Майлз Бэнкс улетели в нокаут от мощных панчей, а Стиви Пейн пропустил хай-кик. Сразу после победы над Бэнксом Деспейн моментально оказался в UFC – главному матчмейкеру по тяжелому дивизиону Мику Мейнарду понадобилось всего несколько минут на решение. «Когда я вернулся с интервью после боя, менеджер сообщил, что меня подписали в UFC», – рассказывал Деспейн.

Деспейн хорошо стартовал в UFC, но быстро закончился – из-за слабой борьбы. Его заборол даже ударник

В первом поединке Деспейна свели с Джошем Парисяном – аутсайдером с рекордом 2-4. Получилось легко: Парисян пропустил абсолютно все дуговые удары, выброшенные Деспейном. 5-0, четыре нокаута на первых секундах, еще один – в первом раунде. Ого, новый Нганну?

Не-а. Уже в следующем бою Деспейн встретился с Вальдо Кортесом-Акостой. Ударник, побеждавший Андрея Орловского и шедший на рекорде 11-1, решил его забороть. И угадал: за три раунда Кортес-Акоста выполнил три перевода и провел почти 10 минут, контролируя соперника. Благодаря разгромному борцовскому перформансу он получил 30-27 от всех судей и стал первым, кто остановил Деспейна в ММА.

Перед третьим поединком в UFC против Остина Лейна Деспейн изменил тренировочный лагерь, сосредоточившись на борьбе и джиу-джитсу: «После прошлого боя я понял, что мне нужно больше работать над партером и выносливостью. Я тренировался с сильными тяжеловесами: Родриго Насименто, Рожерио Де Лимой, Ренаном Феррейрой и еще несколькими парнями из России. Это был крутой опыт».

Но это не помогло победить Лейна. Снова разгром в партере: три пропущеных перевода из восьми, девять минут контроля и поражение 28-29. После очередного провала Деспейна в UFC поняли, что сейчас он не тянет уровень – и уволили.

Успех, которого добились Исраэль Адесаньи и Алекс Перейра, заставляет UFC подписывать все новых кикбоксеров, невзирая на примеры-провалы, как с Деспейном. Такие бойцы просто слишком выгодны: поединки хороших нокаутеров или зрелищных кикеров продаются гораздо лучше, чем топовых борцов (если их имя не Хабиб или Хамзат). Так что вместе с Даной Уайтом ждем в лиге нового Перейру, а не еще одного Деспейна.

Кто такой Артем Вахитов – новый боец UFC из России, побеждавший Перейру

Фото: Javier Ramirez, Louis Grasse/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Hannah Peters