Гассиев вернулся спустя год простоя: срубил двухметрового соперника, но не впечатлил

Проходной нокаут.

Мурат Гассиев вернулся на ринг после года простоя. В Ереване он нокаутировал датчанина Кема Юнгквиста ударом в печень в пятом раунде – это первая победа после проигрыша Отто Валлину в сентябре-2023.

Но получилось не очень впечатляюще.

Гассиев не выступал год из-за операции и вылетел из топ-15 рейтингов. Новый соперник – двухметровый датчанин с невысоким процентом нокаутов

Две недели назад Мурату Гассиеву исполнился 31 год, а перспектив на возвращение на чемпионский уровень нет. После проигрыша Александру Усику в 2018-м Гассиев выступил пять раз: четыре досрочные победы над ноунеймами и одно поражение. В сентябре-2023 он раздельным решением судей проиграл бывшему сопернику Тайсона Фьюри Отто Валлину в поединке за второе место в рейтинге IBF и лишился пояса WBA Inter-Continental.

Благодаря той победе Валлин вышел на Энтони Джошуа, но проиграл в Саудовской Аравии в декабре-2023, а Гассиев лег на операцию из-за травмы шеи и вернулся к тренировкам только в феврале. За время отсутствия он вылетел из топ-15 рейтингов WBA и IBF.

Несмотря на завершившуюся в феврале реабилитацию, Гассиев вернулся на ринг только осенью. Изначально его бой против Юнгквиста должен был пройти 19 октября в Вене, но перенесся на неделю из-за проблем с визой у Гассиева.

После провала с Валлином уровень оппозиции Гассиева снова упал. Кем Юнгквист – непобежденный датчанин с рекордом 18-0, двухметровым ростом и слабой оппозицией. Но у него только 11 нокаутов – 61% досрочных побед, что немного для тяжелого веса.

Юнгквисту 34 года, почти все его бои прошли в Дании и Германии. Самый известный оппонент – экс-соперник Тайсона Фьюри Сефер Сефери, который не вышел на четвертый раунд. Так Юнгквист завоевал вакантный пояс IBF International, но не попал в топ-15 IBF.

В отличие от Гассиева, Юнгквист выступает очень часто – восемь боев за последние три года. Он начал профессиональную карьеру в 2017 году, когда Гассиев еще был на пике, а сейчас имеет соизмеримый с ним уровень оппозиции.

Гассиев финишировал Юнгквиста за пять раундов, но выглядел примитивно

Первые три раунда прошли в низком темпе – бойцы не вкладывались в удары, словно отрабатывали комбинации.

Гассиев долго подбирался на нужную дистанцию и пытался сблизиться через уклоны, но Юнгквист удерживал его джебами, больше напоминавшие тычки, и на фоне соперника выглядел более техничным и разносторонним. Гассиев шел прямолинейно и зачастую в глухой защите, зато с заходящими плотными хуками – единственное, что проходило в первых раундах.

Юнгквист неплохо работал на дальней дистанции и выбрасывал серии, хоть и не бил в полную силу. Уже с четвертого раунда темп и жесткость боя выросла: Гассиев чаще вкладывался в удары (плотных панчей проходило все больше), после чего Юнгквист начал огрызаться.

Гассиев не резал углы Юнгквисту, чем тот успешно пользовался, но слабо бил, поэтому все время сближался. В пятом раунде это привело к успешной серии с точным ударом в печень, от которого Юнгквист просто не оправился. 31-я победа Гассиева и 24-й нокаут за карьеру.

Несмотря на победу, Гассиев показал очень слабое выступление. Юнгквист не вкладывался в удары и позволял сопернику подходить на ближнюю дистанцию, из-за чего проиграл.

Непонятно, что этот бой даст Гассиеву с точки зрения опыта. Любой интенсивный спарринг получился бы напряженнее. С такой оппозицией Гассиев не вернется на топовый уровень.

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Фото: fide.com ; youtube.com/Ушатайка; РИА Новости /Евгений Одиноков; Gettyimages /Martin Rose / Staff