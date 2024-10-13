Бетербиев думал, что проиграл Биволу, но потом к рингу подошел Кадыров: лица боксеров сразу изменились

Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола в бою за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе.

За поединком вживую наблюдал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который дружит с Артуром.

Кадыров одним из первых поздравил Бетербиева с победой. Кажется, до выхода Кадырова Бетербиев даже не верил в свою победу.

Перед объявлением решения Кадыров уже поздравлял Бетербиева в углу – промоутер Эдди Хирн считает, что он знал результат:

«Сегодня вечером у Бивола отняли бесспорное чемпионство. Я не могу поверить, что один судья дал ему всего четыре раунда. Это был отличный близкий бой. В углу Бетербиева все все понимали, они стояли в ожидании решения, когда прошел слух, что он победил. Они все посмотрели друг на друга, не могли в это поверить».

После победы Кадыров посадил Бетербиева на плечо и поднял в воздух. Тот в победной речи крикнул: «Аллах – сила! Аллах Акбар! Шеф – чемпион!»

Бивол требует отстранить одного из судей поединка с Бетербиевым.

«Одного из судей, который не отдал мне победу, нужно лишить судейской работы навсегда», – сказал экс-чемпион мира.