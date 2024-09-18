🫣🤢 Самый мерзкий момент в истории MMA? У мексиканки порвалось лицо после джеба соперницы
Ирэн Алдана - боец, которого не заслужил мир.
Мужество этой 36-летней мексиканской дамы приводит в шок. Для тех, кто не знает - Алдана занимает 5-ю строчку в рейтинге легчайшей категории UFC. Так что не думайте, что речь идет о спортсменке, которой надо удивить руководство любой ценой.
Она рубилась за титул с Амандой Нуньес, билась с Холли Холм и Ракель Пеннингтон, побеждала Яну Куницкую. И да, Ирэн нередко проигрывала, но финишировать ее не может никто уже 9 лет...
Не удалось это и Норме Дюмон. Которая была ближе к убийству своей соперницы, чем к нокауту.
Лучше не смотрите, если не уверены в себе.
20 см рассечение, на которое потребовалось 50-70 швов.
Причины две - столкновение головами соперниц и последующие 159 ударов, львиная доля которых пришлась именно в голову.
А теперь внимание!
Просто представьте эти ощущения.
Фанаты недовольны.
💭 «Спорт? Это мясная лавка».
💭 «Эмммм, почему она продолжает драться, если ее лицо уже разделено пополам?»
💭 «Судья: Пока есть пульс, есть борьба».
💭 «Они должны были остановить эту резню».