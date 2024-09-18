🫣🤢 Самый мерзкий момент в истории MMA? У мексиканки порвалось лицо после джеба соперницы

Ирэн Алдана - боец, которого не заслужил мир.

Мужество этой 36-летней мексиканской дамы приводит в шок. Для тех, кто не знает - Алдана занимает 5-ю строчку в рейтинге легчайшей категории UFC. Так что не думайте, что речь идет о спортсменке, которой надо удивить руководство любой ценой.

Она рубилась за титул с Амандой Нуньес, билась с Холли Холм и Ракель Пеннингтон, побеждала Яну Куницкую. И да, Ирэн нередко проигрывала, но финишировать ее не может никто уже 9 лет...

Не удалось это и Норме Дюмон. Которая была ближе к убийству своей соперницы, чем к нокауту.

Лучше не смотрите, если не уверены в себе.

20 см рассечение, на которое потребовалось 50-70 швов.

Причины две - столкновение головами соперниц и последующие 159 ударов, львиная доля которых пришлась именно в голову.

А теперь внимание!

Просто представьте эти ощущения.

Фанаты недовольны.

💭 «Спорт? Это мясная лавка».

💭 «Эмммм, почему она продолжает драться, если ее лицо уже разделено пополам?»

💭 «Судья: Пока есть пульс, есть борьба».

💭 «Они должны были остановить эту резню».