⚡️ Конор станет президентом Ирландии? Макгрегор хочет баллотироваться в 2025-м. Первые цели: посадить премьера и выдворить мигрантов 😤
Конор Макгрегор планирует баллотироваться в президенты Ирландии в 2025 году.
«У меня будут все ответы, которые народ Ирландии пытается получить от этих грабителей, разрушителей семейных традиций и гонителей малого бизнеса.
Эти шарлатаны, занимающие руководящие посты, будут призваны к ответственности нашим народом. И я это сделаю.
Ирландии нужен активный президент, которого нанял народ. Это я - единственный логичный выбор. 2025 год грядет», - написал в соцсетях бывший чемпион UFC.
Конор уже заявил о намерении:
-- Создать отдел для тщательной проверки всех мигрантов, переезжающих в Ирландию;
-- Депортировать всех нелегальных и криминальных мигрантов, проживающих в Ирландии;
-- Значительно сократить финансовые расходы.
Реакция соцсетей.
💭 «Я согласен с его политикой, однако этот парень - атеист. Он устроит полную анархию».
💭 «Я американец. Но поддержу Конора Макгрегора».
💭 «Уже вижу его выступления в Парламенте».
💭 «Это было бы эпично».
💭 «Нам нужны львы, а не ягнята».
💭 «Думаю, он оформит огромную торговую сделку с Колумбией, если станет президентом».