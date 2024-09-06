⚡️ Конор станет президентом Ирландии? Макгрегор хочет баллотироваться в 2025-м. Первые цели: посадить премьера и выдворить мигрантов 😤

Конор Макгрегор планирует баллотироваться в президенты Ирландии в 2025 году.

«У меня будут все ответы, которые народ Ирландии пытается получить от этих грабителей, разрушителей семейных традиций и гонителей малого бизнеса.

Эти шарлатаны, занимающие руководящие посты, будут призваны к ответственности нашим народом. И я это сделаю.

Ирландии нужен активный президент, которого нанял народ. Это я - единственный логичный выбор. 2025 год грядет», - написал в соцсетях бывший чемпион UFC.

Конор уже заявил о намерении:

-- Создать отдел для тщательной проверки всех мигрантов, переезжающих в Ирландию;

-- Депортировать всех нелегальных и криминальных мигрантов, проживающих в Ирландии;

-- Значительно сократить финансовые расходы.

Реакция соцсетей.

💭 «Я согласен с его политикой, однако этот парень - атеист. Он устроит полную анархию».

💭 «Я американец. Но поддержу Конора Макгрегора».

💭 «Уже вижу его выступления в Парламенте».

💭 «Это было бы эпично».

💭 «Нам нужны львы, а не ягнята».

💭 «Думаю, он оформит огромную торговую сделку с Колумбией, если станет президентом».