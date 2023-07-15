Михаил Булгаков
Автор

Александр Солдаткин проведет бой с Марио Пиаццоном 26 сентября на Dana White's Contender Series

Александр Солдаткин Александр Солдаткин
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

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Следующий свой бой Александр Солдаткин проведёт с бразильцем Марио Пиаццоном на отборочном турнире Dana White's Contender Series.

Профессиональный рекорд Марио 7 побед без поражений, из которых 6 он одержал техническим нокаутом. Рекорд Александра 14 побед при 3 поражениях. Сейчас российский боец идет на серии из 11 побед к ряду.

Победитель боя получит возможность выступить на одном из турниров UFC. Напомним, что последний свой бой Александр Солдаткин завершил техническим нокаутом во втором раунде на турнире Ares FC 15, победив Бенджамина Сехича.

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