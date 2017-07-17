Trade12 и Майк Тайсон: выбор надежного брокера

Боксер Майк Тайсон стал партнером компании trade12.com. Обзор Trade12: отзывы, торговые условия и удобный вывод средств.



В торговле на финансовых рынках, как и в спорте, важны характер, настойчивость, риск и самосовершенствование.

Trade12 ‒ известный международный брокер, которого выбирают успешные инвесторы уже более десяти лет.

Что предлагает Trade12?

Самый известный инвест-партнер Trade12.com – Железный Майк!

Главное заблуждение людей, которые приходят в торговлю на финансовых рынках, ‒ ожидание «быстрых денег». Торговле на Forex, как и любому другому ремеслу, нужно обучаться, и в этом поможет брокер – наилучший тренер начинающего инвестора.

На сайте trade12.com представлены разные материалы о торговле на Forex ‒ видеоролики, тематическая литература, обучающие сигналы, словарь трейдера.

Брокер предлагает использовать наиболее удобный для всех способ обучения ‒ самообразование. Трейдер сам выбирает удобное время и комфортные условия для учебы.

Можно также ознакомиться с актуальными обзорами рынка, изучить экономический календарь и связаться со специалистами, которые сделают трейдинг максимально понятным.

Какие преимущества?

В трейдинге, как и в спорте, не стоит размениваться по мелочам. Для хорошей торговли нужен надежный брокер и выгодные торговые условия.

Какие именно?

– Широкий выбор активов;

- Высокий уровень ликвидности;

- Торговля 24/7;

- Отсутствие реквотирования;

- Служба поддержки;

- Высокое кредитное плечо.

- Прозрачность предоставления услуг и доступ к ECN брокерам.

Как правильно выбрать активы?

На сайте trade12.com представлено более 50 валютных пар. Инвесторы выбирают валюту и заключают сделки. Еще на Trade12 можно торговать фьючерсами на акции, индексы, товарно-сырьевые активы и энергоносители. С помощью фьючерсов можно предугадать движение цены актива.

Для любителей более спокойного рынка есть торговля золотом или серебром; она имеет свои особенности:

– Минимальный риск, хеджирование;

- Максимальная скорость сделок;

- Эффективное капиталовложение.

Кто доверяет Trade12?

Многократный чемпион мира, один из самых ярких боксеров современности Майк Тайсон после успешной, хотя и скандальной карьеры, стал инвест-партнером брокера.

Тайсон не скрывает сотрудничества с Тrade12:

Еще немного фотографий Майка из инстаграма:

Тайсону партнерство с Trade12.com идет на пользу. А костюм как хорошо сидит!

В твиттере боксер выставляет свои фото с хештегом #MikeTysonforTrade12:

Майк Тайсон: «Бокс и торговля с Тrade12 имеют много общего»

Также можно увидеть логотип брокера в Facebook:

Майк Тайсон подтверждает: лучше Тrade12 брокера нет!

Кредитное плечо, маржа и спреды: что это такое?

Для того чтобы торговать суммами, которые на порядок выше инвестиций, трейдер использует кредитное плечо. Максимальный уровень кредитного плеча, который предлагает Trade12, ‒ 1:400. При такой поддержке сделки принесут серьезную прибыль. Но прежде чем начать торговать с левериджем, нужно взвесить все «за» и «против», так как такая торговля достаточно рискованная.

Маржа вносится как залог на открытые позиции и составляет процент от депозита. При такой торговле трейдер должен учитывать, что возможна не только увеличенная прибыль, но и убытки. Но трейдер, как и спортсмен, не может отказаться от риска ради цели.

Что касается спредов, Тrade12 предлагает наиболее выгодные условия на рынке и самые низкие спреды для всех счетов.

MetaTrader 4 и все удобства

Давно уже прошли те времена, когда для торговли на Forex нужно было проводить весь день у монитора. Торговая платформа MetaTrader 4 позволяет заключать сделки в один клик на планшете или телефоне. Скачать приложение легко и бесплатно с официального сайта Trade12.

Эту торговую систему уже оценили во всем мире. Ее простота, удобство и скорость выполнения операций привлекают многих любителей торговли на финансовой бирже, и делает трейдинг еще более комфортным. Отзывы Trade12 тому в подтверждение.

Как правильно выбрать счет на trade12.com?

Начать зарабатывать с Trade12 очень просто. Для этого нужно всего 4 шага:

– Открыть счет;

- Пополнить депозит;

- Загрузить торговую платформу;

- Начать торговать.

Процесс регистрации на сайте брокера удобный.

Для этого в регистрационной форме нужно указать имя и фамилию, адрес электронной почты, номер телефона, а также страну пользователя. После можно переходить к выбору счетов.

Брокер предлагает 4 варианта реальных счетов, а также учебный счет.

Каждый из счетов имеет свои особенности и выгодные условия. Начать зарабатывать можно, внеся на счет депозит в размере 250 долларов. Несмотря на то, что условия торговли на всех счетах разные, каждому трейдеру предоставляются бесплатные услуги: ежедневные аналитические материалы, личный менеджер счета, поддержка 24/5, мобильная торговля.

Выбор счета во многом зависит от опыта инвестора и его материальных возможностей ‒ именно эти два показателя ключевые.

Для тех, кто реально оценивает свои силы, компания предлагает тренировки на демо-счете. Учебный счет ‒ лучшее, что может дать брокер новичку. Заработать на учебном счете не получится ‒ все сделки осуществляются виртуальными деньгами. На депозите 100 000 виртуальных долларов, срок действия которых неограничен.

На демо-счете trade12.com представлены котировки и движение цен в реальном времени, что помогает испытать любые стратегии в актуальных торговых условиях.

Вывод денег без проблем

На форумах можно найти много историй о том, как брокеры-мошенники кидают трейдеров на деньги и не дают вывести средства.

Судя по отзывам о Trade12, вывод прибыли осуществляется просто:

Трейдеры со стажем ценят надежность Trade12.com. Абсолютно все клиенты Trade12 без проблем выводят прибыль

Что касается пополнения счета, то есть разные варианты внесения денег на депозит: банковский перевод, карты Visa и Mastercard, WebMoney, Яндекс.Деньги, Skrill/Moneybookers и другие популярные платежные системы.

Trade12 не взимает комиссию при осуществлении финансовых операций, а срок пополнения и вывода средств не превышает 5 дней.

Как сохранить средства?

Тrade12 использует современные способы защиты. Вот лишь некоторые из них:

Сбережения в банках. Деньги клиентов и компании находятся на разных счетах в проверенных международных банках.

Мониторинг рисков. Брокер непрерывно следит за всеми видами рисков, которые связаны с торговлей на финансовом рынке.

Контроль финансовых процессов. Брокер следит за достаточным количеством ликвидных средств, которые, в случае потребности, перекроют дополнительные расходы и разницу курсовых колебаний.

Защита личного кабинета. С помощью SSL-защиты личный кабинет пользователей находится под контролем. Надежное шифрование защищает личные данные клиентов и делает невозможной передачу секретной информации третьим лицам.

Технология 3D-Secure при работе с картами. Технология способствует прозрачным и защищенным операциям с любыми банковскими картами.

Верификация счета. Для того чтобы пользователь был уверен в безопасности финансовых операций, Trade12 просит клиента предоставить документы, которые подтверждают его личность.

Контроль технических работников. За всеми процессами и финансовыми операциями следят специалисты, которые гарантируют сохранность средств на счетах и спокойствие трейдеров.

А еще есть партнерская программа

Trade12 предлагает стать ее партнером и получить поддержку, а также выгодные комиссии для активной торговли. Такие условия есть для представляющих брокеров и партнеров на Forex.

Представляющие брокеры получают поддержку во всех технических вопросах, а также помощь в развитии брокерского бизнеса. Для вас – самые выгодные комиссии, ежемесячные выплаты, круглосуточный доступ к маркетинговым ресурсам.

Партнерами Trade12 на Forex быть выгодно ‒ брокер предлагает одни из наиболее высоких комиссионных выплат на рынке. За каждого привлеченного клиента партнер получает комиссию в размере до 600 долларов.

К тому же, от прибыли привлеченного клиента, который открыл реальный счет, партнер имеет процент. Такие бонусы пользователь получает постоянно, пока новый клиент торгует с брокером.

Партнеры низшего уровня получают дополнительные средства за привлечение новых партнеров.

Не нужно бояться поражений ‒ терпение и работа над собой помогут вам оказаться на вершине.