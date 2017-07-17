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    Trade12 и Майк Тайсон: выбор надежного брокера

    Боксер Майк Тайсон стал партнером компании trade12.com. Обзор Trade12: отзывы, торговые условия и удобный вывод средств.

    В торговле на финансовых рынках, как и в спорте, важны характер, настойчивость, риск и самосовершенствование.

    Trade12 ‒ известный международный брокер, которого выбирают успешные инвесторы уже более десяти лет.

    Что предлагает Trade12?

    Самый известный инвест-партнер Trade12.com – Железный Майк!

    Главное заблуждение людей, которые приходят в торговлю на финансовых рынках, ‒ ожидание «быстрых денег». Торговле на Forex, как и любому другому ремеслу, нужно обучаться, и в этом поможет брокер – наилучший тренер начинающего инвестора.

    На сайте trade12.com представлены разные материалы о торговле на Forex ‒ видеоролики, тематическая литература, обучающие сигналы, словарь трейдера.

    Брокер предлагает использовать наиболее удобный для всех способ обучения ‒ самообразование. Трейдер сам выбирает удобное время и комфортные условия для учебы.

    Можно также ознакомиться с актуальными обзорами рынка, изучить экономический календарь и связаться со специалистами, которые сделают трейдинг максимально понятным.

    Какие преимущества?

    В трейдинге, как и в спорте, не стоит размениваться по мелочам. Для хорошей торговли нужен надежный брокер и выгодные торговые условия.

    Какие именно?

    – Широкий выбор активов;
    - Высокий уровень ликвидности;
    - Торговля 24/7;
    - Отсутствие реквотирования;
    - Служба поддержки;
    - Высокое кредитное плечо.
    - Прозрачность предоставления услуг и доступ к ECN брокерам.

    Как правильно выбрать активы?

    На сайте trade12.com представлено более 50 валютных пар. Инвесторы выбирают валюту и заключают сделки. Еще на Trade12 можно торговать фьючерсами на акции, индексы, товарно-сырьевые активы и энергоносители. С помощью фьючерсов можно предугадать движение цены актива.

    Для любителей более спокойного рынка есть торговля золотом или серебром; она имеет свои особенности:

    – Минимальный риск, хеджирование;
    - Максимальная скорость сделок;
    - Эффективное капиталовложение.

    Кто доверяет Trade12?

    Многократный чемпион мира, один из самых ярких боксеров современности Майк Тайсон после успешной, хотя и скандальной карьеры, стал инвест-партнером брокера.

    Тайсон не скрывает сотрудничества с Тrade12:

    изображения:Тайсону партнерство с Trade12.com идет на пользу. А костюм как хорошо сидит!

    Еще немного фотографий Майка из инстаграма:

    Тайсону партнерство с Trade12.com идет на пользу. А костюм как хорошо сидит!

    В твиттере боксер выставляет свои фото с хештегом #MikeTysonforTrade12:

    Тайсону партнерство с Trade12.com идет на пользу. А костюм как хорошо сидит!

    Майк Тайсон: «Бокс и торговля с Тrade12 имеют много общего»

    Также можно увидеть логотип брокера в Facebook:

    Майк Тайсон подтверждает: лучше Тrade12 брокера нет!

    Кредитное плечо, маржа и спреды: что это такое?

    Для того чтобы торговать суммами, которые на порядок выше инвестиций, трейдер использует кредитное плечо. Максимальный уровень кредитного плеча, который предлагает Trade12, ‒ 1:400. При такой поддержке сделки принесут серьезную прибыль. Но прежде чем начать торговать с левериджем, нужно взвесить все «за» и «против», так как такая торговля достаточно рискованная.

    Маржа вносится как залог на открытые позиции и составляет процент от депозита. При такой торговле трейдер должен учитывать, что возможна не только увеличенная прибыль, но и убытки. Но трейдер, как и спортсмен, не может отказаться от риска ради цели.

    Что касается спредов, Тrade12 предлагает наиболее выгодные условия на рынке и самые низкие спреды для всех счетов.

    MetaTrader 4 и все удобства

    Давно уже прошли те времена, когда для торговли на Forex нужно было проводить весь день у монитора. Торговая платформа MetaTrader 4 позволяет заключать сделки в один клик на планшете или телефоне. Скачать приложение легко и бесплатно с официального сайта Trade12.

    Эту торговую систему уже оценили во всем мире. Ее простота, удобство и скорость выполнения операций привлекают многих любителей торговли на финансовой бирже, и делает трейдинг еще более комфортным. Отзывы Trade12 тому в подтверждение.

    Как правильно выбрать счет на trade12.com?

    Начать зарабатывать с Trade12 очень просто. Для этого нужно всего 4 шага:

    – Открыть счет;
    - Пополнить депозит;
    - Загрузить торговую платформу;
    - Начать торговать.

    Процесс регистрации на сайте брокера удобный.

    Для этого в регистрационной форме нужно указать имя и фамилию, адрес электронной почты, номер телефона, а также страну пользователя. После можно переходить к выбору счетов.

    Брокер предлагает 4 варианта реальных счетов, а также учебный счет.

    Каждый из счетов имеет свои особенности и выгодные условия. Начать зарабатывать можно, внеся на счет депозит в размере 250 долларов. Несмотря на то, что условия торговли на всех счетах разные, каждому трейдеру предоставляются бесплатные услуги: ежедневные аналитические материалы, личный менеджер счета, поддержка 24/5, мобильная торговля.

    Выбор счета во многом зависит от опыта инвестора и его материальных возможностей ‒ именно эти два показателя ключевые.

    Для тех, кто реально оценивает свои силы, компания предлагает тренировки на демо-счете. Учебный счет ‒ лучшее, что может дать брокер новичку. Заработать на учебном счете не получится ‒ все сделки осуществляются виртуальными деньгами. На депозите 100 000 виртуальных долларов, срок действия которых неограничен.

    На демо-счете trade12.com представлены котировки и движение цен в реальном времени, что помогает испытать любые стратегии в актуальных торговых условиях.

    Вывод денег без проблем

    На форумах можно найти много историй о том, как брокеры-мошенники кидают трейдеров на деньги и не дают вывести средства.
    Судя по отзывам о Trade12, вывод прибыли осуществляется просто:

    Трейдеры со стажем ценят надежность Trade12.com. Абсолютно все клиенты Trade12 без проблем выводят прибыль

    Что касается пополнения счета, то есть разные варианты внесения денег на депозит: банковский перевод, карты Visa и Mastercard, WebMoney, Яндекс.Деньги, Skrill/Moneybookers и другие популярные платежные системы.

    Trade12 не взимает комиссию при осуществлении финансовых операций, а срок пополнения и вывода средств не превышает 5 дней.

    Как сохранить средства?

    Тrade12 использует современные способы защиты. Вот лишь некоторые из них:

    Сбережения в банках. Деньги клиентов и компании находятся на разных счетах в проверенных международных банках.
    Мониторинг рисков. Брокер непрерывно следит за всеми видами рисков, которые связаны с торговлей на финансовом рынке.

    Контроль финансовых процессов. Брокер следит за достаточным количеством ликвидных средств, которые, в случае потребности, перекроют дополнительные расходы и разницу курсовых колебаний.

    Защита личного кабинета. С помощью SSL-защиты личный кабинет пользователей находится под контролем. Надежное шифрование защищает личные данные клиентов и делает невозможной передачу секретной информации третьим лицам.

    Технология 3D-Secure при работе с картами. Технология способствует прозрачным и защищенным операциям с любыми банковскими картами.

    Верификация счета. Для того чтобы пользователь был уверен в безопасности финансовых операций, Trade12 просит клиента предоставить документы, которые подтверждают его личность.

    Контроль технических работников. За всеми процессами и финансовыми операциями следят специалисты, которые гарантируют сохранность средств на счетах и спокойствие трейдеров.

    А еще есть партнерская программа

    Trade12 предлагает стать ее партнером и получить поддержку, а также выгодные комиссии для активной торговли. Такие условия есть для представляющих брокеров и партнеров на Forex.

    Представляющие брокеры получают поддержку во всех технических вопросах, а также помощь в развитии брокерского бизнеса. Для вас – самые выгодные комиссии, ежемесячные выплаты, круглосуточный доступ к маркетинговым ресурсам.

    Партнерами Trade12 на Forex быть выгодно ‒ брокер предлагает одни из наиболее высоких комиссионных выплат на рынке. За каждого привлеченного клиента партнер получает комиссию в размере до 600 долларов.

    К тому же, от прибыли привлеченного клиента, который открыл реальный счет, партнер имеет процент. Такие бонусы пользователь получает постоянно, пока новый клиент торгует с брокером.

    Партнеры низшего уровня получают дополнительные средства за привлечение новых партнеров.

    Не нужно бояться поражений ‒ терпение и работа над собой помогут вам оказаться на вершине.

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