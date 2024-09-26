Помните нашу медалистку Сочи-2014, которой помогали растения-учителя? Мы поговорили

Елена Никитина – главная скелетонистка в российской истории.

На Олимпиаде-2022 она еще выступала, но с тех пор ее жизнь изменилась кардинально. По большей части бронзовая медалистка Сочи-2014 теперь на Бали – там строит дом. Сделать это ей посоветовали растения-учителя – год назад Никитина рассказывала об этом через соцсети в эфире, который добил даже до неспортивных российских медиа.

Я с прошлой осени хотел встретиться с Леной и послушать про этот опыт. И вот она заскочила в Москву. По работе. Сняла апарты в «Сити». Неделя – 100 тысяч.

А я напросился в гости.

Редакция Спортса’’ напоминает: в вопросах здоровья следует придерживаться принципов доказательной медицины и принимать только те препараты, которые имеют доказанную эффективность. Прием непроверенного может нанести вред, будьте осторожны.

***

– Ты здесь по работе. В чем она заключается?

– Я очищаю тело и сознание от деструктивных программ. Они есть абсолютно в каждом. Когда их слишком много, начинаются проблемы и болезни. Ко мне приходят люди, и мы занимаемся практиками.

Блин, вот говорю тебе и понимаю, что тем, кто никогда этим не занимался, трудно вот так с ходу понять…

– Попробуй объяснить простыми словами.

– У каждого на этой планете есть призвание. Нужно найти свою соту – и встроиться туда, только тогда можно почувствовать себя органично. Говорю об этом, потому что у самой получилось. У меня – связь с космосом.

– Какие люди к тебе приходят?

– Да разные: топ-менеджеры, чиновники, спортсмены. Находят сами, я никого не зазываю. Люди приходят, я сначала их выслушиваю. 90% говорят, что работают, имеют увлечения, но подсознательно понимают, что занимаются в жизни чем-то не тем. И моя задача – помочь человеку найти свою тропинку.

– Сколько времени нужно?

– В Москве у меня недельная проработка. 5-6 человек в индивидуальном порядке приходят ежедневно в течение 7 дней. Желающих больше, но я чувствую, что для меня это оптимальное количество.

– Человек пришел к тебе 7 раз, что дальше?

– Чаще всего недели хватает для серьезного сдвига. Но бывают случаи, когда загрязнение сильное и нужно доработать. Каждый сам это ощущает, не нужно проводить каких-то тестов.

Пойми, это не ставшие мейнстримом медитации, поиски дзена или психологи. Вот это – иллюзия работы над собой.

После недельной практики эффект заметен сразу. В том числе физический. Из тела начнут выходить шлаки, грязь, кто-то плачет, может тошнить, может, придется посидеть в туалете – в общем, будет колбасить. Это нормально, это чистка.

А вот если ты месяцами ходишь к психологу или медитируешь с коучем, но твоя зарплата остается прежней (говорю про нее, потому что это всем понятный маркер) и ничего в жизни не меняется – это уже печаль. Деньги и время уходят в никуда.

Недели достаточно, чтобы убрать первую ощутимую заслонку, которая перекрывает видение и понимание того, как все в твоей жизни должно быть.

– Давай про самый понятный маркер. Сколько стоит такой недельный курс?

– 160 тысяч.

***

– Помнишь момент, когда у тебя произошел сдвиг в сознании?

– Выиграла очередной чемпионат России по скелетону – а по эмоциям как тренировка. Пару месяцев жила с ощущением, что спорт перестал приносить удовольствие, и поняла: пора двигаться дальше. Сказала тренеру.

А он в ответ предложил устроиться в Министерство спорта.

– Не работа мечты для тебя?

– Если кому-то это нравится, не имею ничего против, но это точно не мое. «А что твое?» – спросил тренер. Хорошо помню, как ответила, что хочу делать что-то великое. И с этими словами ушла.

Потом, чтобы переключиться, ездила на сбор с конькобежцами. Дальше подружка предложила сделать триатлон – и это был тот еще вызов, учитывая, что я не умела плавать кролем. А затем захотелось побыть наедине с собой, и я стартанула на Бали.

– Просто потусоваться?

– Да, к тому моменту была там 6 раз, по атмосфере ничего лучше для меня нет.

Получилось так, что я полгода прожила в аскетичном домике с туалетом в огороде. Кстати, это важнейший опыт: если хочешь по-настоящему услышать себя, нужно обязательно продолжительное время побыть с собой наедине. Мне потребовалось 6 месяцев, чтобы очистить голову и отцепиться от ярлыка профессиональной спортсменки. Если хочешь будущего, нужно уметь прощаться с прошлым.

Когда вижу, как люди в 40-50 лет продолжают в соцсетях называть себя чемпионами каких-то бородатых годов, сразу ясно: в настоящей жизни у них не все хорошо. Кому какая разница, что ты там выигрывал 10 лет назад?

– В общем, ты обнулилась.

– И кайфанула от этого. Можно было не объявлять о завершении карьеры, цепляться за ставки в ЦСП, но это тянуло бы меня назад, а иногда нужно не испугаться начать новую жизнь.

Я перевернула страницу. И вскоре поехала на Ямайку – на первый ретрит.

– Загадочное и немного пугающее для меня слово.

– Это трансцендентный опыт. Грубо говоря, растения на несколько часов открывают тебе портал в другое измерение. Ты не представляешь, сколько звезд проходит через этот опыт.

– Почему именно звезд?

– Дорогое удовольствие. Но я знаю шаманов на Ямайке и в Америке, к которым приезжали Роналду и Месси. Это опыт, после которого жизнь становится ярче и осознаннее.

Я давно хотела попробовать. Хотя в моей ситуации пришлось идти на определенный героизм.

– В плане?

– Цена ретрита тогда – 10 тысяч долларов. А это все, что у меня было. С такими накоплениями я могла бы снять дом на Бали и жить год. Но поняла, что за этот год ничего не изменится и я останусь в той же точке. Снова рискнула. Чтобы ты понимал: я выложила все средства настолько, что у меня даже не хватило бы на такси до аэропорта на обратную дорогу.

– Что было на Ямайке?

– 7 церемоний. С помощью растений получила трансцендентный опыт. Каждый раз – 3-5 часов. И это полнейшая перепрошивка сознания. Много чего видишь. Из меня убрали деструктивные программы.

– Как это выглядело твоими глазами?

– Как будто смотришь фильм. Отчетливо понимаешь, что с тобой разговаривают. Этот голос ни с чем не перепутаешь – он настолько мощный, что чувствуешь себя букашкой. У меня спросили: «Почему так долго?»

И ведь правда: уходить нужно было после Сочи-2014, потом началась канитель с недопусками.

– О чем спрашивала ты?

– В первый раз я была в шоке, и меня настолько переполняло, что было не до вопросов. Когда осознаешь, что с тобой реально контактирует что-то такое масштабное и огромное, и это не шутки – впечатляет.

Плюс мне выдали пласт важной информации. И сказали записать все в заметки на телефоне, потому что могу что-то упустить. Пригрозили прервать церемонию, если не сделаю этого. Не понимая, где реальность, я записала поэтапный план действий на полгода, о котором мне говорили.

Снова надела маску для сна и вернулась туда. «Молодец».

Просто охреневала, какой мир на самом деле и в какой плоскости мы живем.

***

– Ты говорила, что доставала из человека демона. Объясни.

– Сущности, демоны, программы – это все одно и то же. Просто «программы» – это не так пугает людей, поэтому называю это слово. Суть в том, что эти демоны не дают тебе развиваться. Твои неудачи, плохие эмоции, переживания питают его. Получается замкнутый круг.

– Ты рассказывала, что общалась с ними.

– Бывают сущности послабее, а встречаются прям мощные – тогда человека при чистке начинает так колбасить, что фильмы про экзорцизм отдыхают. Прикол в том, что они живут в каждом человеке. У кого-то больше, у кого-то меньше. Они цепляются ко всем, у кого есть душа.

– А она есть не у всех?

– У 95% есть. Но бывают люди, которые живут без – это такая массовка. Это отдельная тема.

Так вот, душа может быть древней, у которой было много перерождений и опыта, а может – молодой. Вот молодая притягивает демонов, потому что ей надо проходить уроки. Мне повезло, у меня старая душа. Я очень быстро трансформируюсь.

– Как подсаживаются демоны?

– Человек стрессанул, у него упал уровень энергии – и в этот момент могут залететь. Поэтому надо всегда держать уровень энергии на верхних вибрациях. Правда, в детстве это делать тяжелее.

Пример с ретрита. Приехал мужчина лет 60, а у него была мощная сущность. Перед тем, как убрать ее из тела, мы вышли на диалог. Спросила ее, когда она подсела в тело. Оказалось, что еще когда ему было 5: его избили на футболе, он заплакал и настолько сильно обиделся, что в этот момент демон залетел. И прожил там больше 50 лет! А у человека из-за этого развитие не шло – кредиты, неудачи. Сущность держала его в рабстве, чтобы он кормил ее.

***

– Видела реакцию на твой первый рассказ про растения-учителей?

– Конечно. Это неудивительно. Когда пытаешься выйти из определенного матричного слоя, эта матрица будет изо всех сил стараться не отпустить тебя. Проявляться это может по-разному – через хейтеров еще ладно. Самое серьезное испытание – через родных и близких. Я много всего слышала.

– Например?

– Вот доктор из команды: «Леночка, мы тебя спасем, приходи обратно». Она все еще верит, что меня реально надо от чего-то спасать. В ответ предложила ей свою готовность помочь – хоть деньгами, хоть сделать жизнь лучше и осознаннее.

Судить человека нужно по плодам. Если у него офигенная жизнь, значит, он что-то знает и хакнул систему. А если живет в режиме «Поел, поспал, поработал, получил зарплату и все потратил на то, чтобы снова есть и спать», то зачем такой человек хочет чему-то научить меня? Лучше направь энергию, чтобы самому выбраться из этой кабалы.

Мне предстоит еще многое усвоить, но уже сейчас я могу находиться в любой точке мира и вообще не думать о деньгах. Везде клиенты сами находят меня. Я в коннекте с этим миром.

– Одна из твоих коллег по олимпийской сборной писала мне, что ей стыдно за тебя.

– А мне не стыдно. Без таких испытаний я бы не оказалась там, где нахожусь сейчас. И я еще в начале пути.

Надеюсь, на следующее интервью приглашу тебя на борт частного самолета, и это будет наглядная разница для всех. Я расскажу, как поработала над собой и насколько повысила свою энергию, какие новые законы открыла. Точно знаю, что могу очень многое.

– Про частный самолет. Одна из претензий к ретритам – ценник. Вот эти «Дорогие вещи притягивают богатство» и «Чем больше тратишь, тем больше заработаешь» – очень похожи на развод бизнес-коучей. Когда кто-то остается в шоколаде, а доверчивые люди отдают им последние деньги.

– Так прикол в том, что я прожила это на своем опыте. Я буквально отдала последние деньги! И мне моментально воздалось. Я же после Ямайки не улетела тем билетом, который купила. Меня сразу пригласили провести ретрит. «Ты молодец. Вот, включись. Мы тебе там и денег накинем, чтобы ни за что не переживала». Все, оставалось действовать. Вот как это работает!

Почему-то у нас сильно разделяют духовность и материальность. Считают, что духовный человек должен ходить босиком, за свои услуги ничего не брать и питаться солнцем. Но такие «просветленные» люди – они как раз немножечко заблудились.

Как ни крути, нас отправили жить в материальном мире. Это неотъемлемая часть. Реальная духовность – это когда ты чувствуешь баланс. Сохраняешь просветленность, принимая условия.

Я себя офигенно чувствую, когда босиком иду по грязи и ныряю в водопад на Бали, а потом сижу где-нибудь на дереве и жую банан. И мне так же комфортно гулять по Москве в кедах Gucci и с сумкой Louis Vuitton. Это – баланс. А если в одну степь уходишь с головой – отлетаешь в одну сторону.

Когда ты сутками сидишь в позе лотоса и считаешь себя просветленным, но не можешь прокормить семью и у тебя нет свободы передвижения по миру, значит, что-то ты делаешь не так, понимаешь?

***

– Ты уверена, что говорила именно с богом, а не просто пережила глюк?

– Если бы это был глюк под чем-то, как бы у меня что-то менялось в жизни? Никак. Ну, глюкануло – и просто рассказывала бы всем.

А тут, понимаешь, мне подсветили инструкцию, которая работает. Я когда вышла из церемонии, легла спать. Проснувшись, не могла понять, было ли все увиденное сном. Потом беру телефон, открываю заметки – а там план действий на полгода вперед: с кем встретиться, кому из родственников помочь, где купить землю.

И когда я начала следовать по этому маршруту, поняла, что лучше быть не может. Я дом в Сочи брала вслепую. Только через несколько месяцев увидела его. И обомлела. Это ровно такой дом, о котором я могла мечтать! Причем в том поселке больше ничего не продавалось.

У меня нет никаких сомнений в Творце или высших силах – называй это как хочешь. Когда видишь, как все получается и материя начинает работать на тебя, о чем тут говорить?

– Есть те, кому ретриты не помогают?

– Кому-то надо пройти 2-3 ретрита – смотря насколько загрязнен человек. Я, как проводник, вижу это и сразу предупреждаю. Лучше заранее все разложить, потому что когда в человеке очень много сущностей, программ – можно только навредить, если не довести дело до конца. Начнешь шебуршить, все станут сопротивляться, и ситуация только обострится.

Я не просто беру деньги, а потом провожу ретрит. Наоборот – сначала обо всем предупреждаю. Не готов – окей. Моя цель – изменить жизнь человека в лучшую сторону, очистить его.

– Что делать тому, у кого нет денег на ретрит?

– Значит, они еще не готовы. Возможно, им надо пару раз пройти реинкарнацию, получить уроки.

Вот ты задумывался, почему один рождается в семье миллиардеров и с детства живет во дворцах, а другой растет в семье наркоманов и спит в обоссанной пижаме? Два ребенка, казалось бы, ни при чем. Но одна душа получила большой опыт и заслужила прийти на все готовенькое, а вторая – молодая, ей нужно усвоить уроки.

– Только ребенок из обеспеченной семьи легко может стать мажором-отморозком.

– И это тоже урок. У каждого они свои. С соблазнами тоже надо уметь справляться.

– Цена за ретрит на Ямайке – 10 тысяч долларов?

– Все зависит от проводника. Вот я на последние бабки ездила за десятку, но к топовому шаману. Сейчас у него ретрит уже в районе 40 тысяч долларов.

Чем сильнее ты работаешь над собой, тем больше можешь дать людям – тем выше будет цена. Не знаю, где верхняя планка. Но могу сказать тебе, что Илон Маск тоже ездит на ретриты. И все технологии – это не просто придумка. Грубя говоря, их перетащили из другого измерения. Во время церемонии случается мощное расширение – и приходят знания.

– Откуда у тебя информация про Илона Маска?

– Знаю человека, который уже 20 лет в Америке – это наш русский шаман. Он проводит церемонии. К нему раз в полгода приезжают люди из Amazon, Google. Штаб, который отвечает за развитие в таких компаниях, не просто так разрывает все шаблоны. Топовые футболисты, компании, гонщики «Формулы-1» – все обращаются к растениям.

***

– Как Сергей Чудинов, твой гражданский муж и призер ЧМ-2013 в скелетоне, отреагировал на твое желание поехать в первый ретрит?

– Начнем с того, что мы уже не вместе.

Но Сергей прожил со мной 10 лет. И знал меня суперхорошо. Он понимал: если я что-то решила, бесполезно разговаривать. Поэтому даже если внутренне он был не согласен, ничего не говорил. А когда я вернулась из Ямайки, обрушила на него поток информации. И первое, что сделала – провела ему все эти церемонии.

– Сама?

– Да. Меня же научили.

Все было нормально. Но в какой-то момент он остановился и отстранился. Сказал, что работать дальше над собой не хочет. Мы разошлись хорошо, мирно. Сейчас он сам проводит ретриты, но на своем уровне. Там и цена, соответственно, другая. Но его это устраивает. А я продолжаю двигаться и расти. Я все еще учусь во втором классе. Может, и в первом.

– А Сергей уже выпустился?

– Он так думает. Тут и пошел разлом. Сергей прошел 5 церемоний и решил, что все понял. У меня 100 с лишним – и каждый раз я узнаю что-то новое. И вот я росла-росла, и между нами образовалась пропасть. Мы просто оказались в разных измерениях. Это не значит, что я умная, а он нет – просто он теперь не понимает меня, а я – его. Мы слишком отдалились и по-разному воспринимаем этот мир.

К человеку притягивается человек на его уровень, на его энергию. Когда мы были в спорте и начали встречаться, так оно и было. Но теперь мы на разных полюсах. И ко мне притянулся новый человек. И к Сергею тоже.

– Ты бы смогла построить отношения с человеком, который далек от ретритов?

– Точно нет. Я бы просто не понимала его ход мыслей, а он моих.

– В соцсетях ты называешь себя так: «Дитя Бога и проводник в божественный мир».

– Да, потому что могу проводить человека через церемонии куда надо. Это мое предназначение, и у меня там дорожка протоптана. В том измерении я ориентируюсь еще круче, чем в физическом мире.

Иногда выходишь каждый день, а потом как получил информации на полгода вперед – так и занимаешься 6 месяцев делами в этом мире.

– Как думаешь, у тебя есть зависимость?

– Это не то, что может вызывать зависимость. Больше того, вливать в себя такое – вообще неприятно. Иной раз сидишь со стаканом и думаешь, а так ли нужно сделать это сейчас или можно отложить до следующего раза. Так что это – не кайф. Туда идешь прям конкретно как на работу, как в школу – за знаниями.

Земля – планета уроков. Тут есть страдания и смерть, болезни, инвалидности, богатство, любовь и разочарования…

Есть много миров. И наша планета, какой бы крутой она ни казалась, один из низших. Усвоил здесь все уроки, идешь дальше, нет – заново.

Себя ни с какой религией и не отождествляю. Верю только в Творца, который создал весь этот мир. И когда ты с ним на контакте, у тебя все хорошо.

– А смысл жизни – пройти эту игру?

– Да.

– И что потом?

– Ты отправляешься выше и выше.

Еще раз от редакции: помните, что по вопросам здоровья надо консультироваться с врачами и принимать только проверенные лекарства и практики.

Фото: РИА Новости /Евгений Биятов; instagram/ rel=»nofollow»>nikitina1992