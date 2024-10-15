Ронни О’Салливан открыл академию снукера в Саудовской Аравии
Ронни О’Салливан сообщил об открытии своей академии снукера в Эр-Рияде.
«Потрясающе, что я открыл собственную академию снукера здесь. Огромное спасибо тем, кто помог этому случиться! Это будет идеальное место для развития будущих звезд на местном и мировом уровне», – написал семикратный чемпион мира.
«В снукере, как и в большинстве других видов спорта, нет замены упорной работе, и эта академия даст игрокам возможность тренироваться в отличной обстановке.
Я бы хотел, чтобы в один прекрасный день из Саудовской Аравии приехали игроки мэйн-тура и даже чемпионы мира, и мне будет очень приятно сыграть свою роль в их развитии», – приводит слова О’Салливана WST.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Ронни О’Салливана
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