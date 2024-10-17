«Я хорош в роли парня на постере». Тарьей Бо не только супербиатлонист в 36, но и бизнесмен

В прошлом сезоне Тарьей Бо пережил очередной ренессанс: показал лучшие результаты со времен победы в Кубке мира-2010/11 и даже стартовал в желтой майке впервые за 12 лет.

Доминатор последних лет, его младший брат Йоханнес , быстро вернул лидерство, но старший держался близко в общем зачете вплоть до последних гонок сезона.

В интервью TV2 Тарьей прикинул шансы превзойти брата в новом сезоне, а также рассказал, как на него повлияло создание семьи и как он готовится к завершению карьеры. Ниже – перевод материала.

«Когда стою со своими лыжероллерами, сын спрашивает: «Можешь побыть со мной?»

В прекрасную осеннюю погоду один из лучших биатлонистов мира возвращается с пробежки в свой новый дом в районе Виндерен на западе Осло. Титулованный уроженец Стрюна находится в последней фазе карьеры.

Вот уже несколько лет он работает над тем, чтобы занять наилучшую позицию в тот день, когда в последний раз пересечет финишную черту.

Тарьей Бо, несомненно, лучший в районе человек с лыжами на ногах и винтовкой за спиной. Теперь он также хочет стать лучшим в продажах. Недавно Тарьей и его старший брат Расмус основали компанию.

– Это классный входной билет в новую жизнь, – отмечает Бо.

Популярный биатлонист пустил в дом TV2 и позволил нам посмотреть на его новое рабочее место.

– Это немного похоже на визит к бабушке, – говорит биатлонист.

Обои в новой столовой выбрал предыдущий владелец, и пара, переехавшая в дом в начале этого года, еще не успела их обновить.

Бо предлагает кофе из кофемашины, которую они получили в качестве подарка на свадьбу, а затем взбегает по лестнице и принимает душ. Переодевшись, он спускается и быстро готовит обед. Мы садимся рядом с игровым уголком его двухлетнего сына Арона, чтобы поговорить, кошка Суши увлеченно слушает нас.

– Вы не представляете, сколько у вас свободного времени, пока вы не обзавелись детьми. Сейчас времени действительно мало. Я стараюсь совмещать все тренировки, забочусь об Ароне, играю с ним и проявляю любовь. В воздухе летают мячи. Мне нужно пнуть их, прежде чем они приземлятся, – рассказывает Бо с улыбкой.

– Как обстоят дела с проявлением любви?

– Думаю, я немного не дотягиваю. Но она (жена Тарьея Гита – Спортс’‘) понимает, что какое-то время уходит на Арона и всю любовь к нему. Это, наверное, лучший комплимент Гите. Мы часто уезжаем на две-три недели, особенно зимой. Тогда ты понимаешь, что немного отстаешь. Я навеки в долгу.

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Сочетать семейную жизнь с карьерой в спорте может быть непросто. По мере того как сын становится старше, он все больше скучает по отцу, когда того нет дома.

– Сейчас он разговаривает и хочет, чтобы я занимался чем-то с ним. Когда я стою со своими лыжероллерами, он спрашивает: «Можешь побыть со мной?» Потом хочет, чтобы мы занимались чем-нибудь еще, но мне нужно уходить на тренировку. Он выучил слова «бегать» и «кататься на лыжероллерах», поэтому понимает, что я делаю, – говорит Тарьей.

В прихожей лежат несколько мячей, и отец не скрывает, что предпочел бы, чтобы его сын стал футболистом, а не биатлонистом. Арон, возможно, и не очень осознает это, но, когда его отца нет дома, он помогает ему расслабиться психологически.

– Зимой часто бывает так, что ты лежишь в гостиничном номере после плохих выступлений. Ты постоянно думаешь об этом, пока тебе не позвонят из дома и Арон не начнет говорить о совершенно других вещах. Это лучший способ отвлечься. Мы часто становимся себе злейшими врагами, когда думаем обо всех своих промахах.

«В 20 лет были пицца и ноги на столе после тренировки. Теперь я отец»

Прошлой зимой 36-летний спортсмен боролся за лидерство в Кубке мира с младшим братом Йоханнесом. Это, пожалуй, лучший сезон в его биатлонной карьере – несмотря на большее количество «летящих мячей», чем раньше.

– Быть биатлонистом сейчас – совсем не то же, что в 20 лет, когда я только попал в сборную. В то время были пицца и ноги на столе после тренировки. У нас было 12 часов, чтобы ничего не делать. Но теперь я отец двухлетнего ребенка и думаю о дальнейшей жизни после карьеры.

Тарьей замечает, что меньше свободного времени и, следовательно, больше собранности в те часы, которые он тратит на биатлон, помогли стать лучше.

– Я стал еще энергичнее и добился более высокого качества. Результаты никогда не были лучше! Полезно думать о других вещах.

Многие люди удивляются, когда узнают, что компанию он основал вместе со старшим братом Расмусом.

– Когда я говорю, что основал ее вместе с братом, люди думают, что я имею в виду Йоханнеса. Однако у меня есть брат, который не стал биатлонистом, но он самый умный в семье. Я не мог вовлекать в это дело Йоханнеса. Если у меня мало времени, то у него с двумя детьми еще меньше. Ему на тренировки-то едва хватает времени, – смеется Тарьей.

– Что думает Гита обо всех твоих проектах?

– Иногда она говорит: «Можешь немного успокоиться». Или с обустройством дома, или с открытием бизнеса со старшим братом. В то же время у нас очень хорошая командная работа, и, возможно, ее вдохновит тот факт, что я смотрю в будущее с таким энтузиазмом.

То, что Тарьей занялся оконным бизнесом, не входило в его планы. Но он давно искал подобные возможности, чтобы подготовиться ко дню, когда его карьера закончится.

– Мне всегда нравилось работать над проектами, не связанными со спортом. Например, построить коттедж и спроектировать его таким, каким я хочу его видеть, чтобы мне и моей семье было приятно. Я всегда хотел вложить энергию во что-нибудь подобное.

Часть энергии уже тратится на компанию, но пока что не он несет основную нагрузку.

– Руководством в большей степени занимаются другие люди, но я очень хорош в роли парня на постере, – улыбается Бо.

– Как думаешь, каким будет день, когда ты завершишь карьеру?

– Особенным. Этой жизнью я живу очень долго. Прошло почти 20 лет с тех пор, как я переехал в Лиллехаммер, чтобы поступить в спортивную гимназию, и я не знал, что из этого выйдет. Я думаю, что в больше степени буду испытывать гордость. Во мне силен дух соперничества, я люблю бороться и соревноваться. Я боюсь дня, когда это прекратится, потому что именно это всегда двигало мной.

«Обычно я становлюсь сильнее, когда выпадает снег. Это заложено в ДНК Бо»

Обойдет ли он в этом сезоне брата?

– Это такой приятный вопрос, – сияет Бо.

После того, как младший брат стал лучшим биатлонистом мира, старшему не удавалось вернуть себе титул лучшего биатлониста в семье. В прошлом сезоне он был близок к победе как никогда, но в последний уикенд перед Рождеством Йоханнес перехватил желтую майку, которую до этого носил Тарьей.

– Думаю, сейчас он оглядывается через плечо немного чаще. Мы как будто вернулись к тому, что было в детстве, когда я все время побеждал его.

Поскольку я на пять лет старше, у меня было огромное преимущество на протяжении многих лет. Мне кажется, что он немного чувствует психологию, которая была у нас в прежние времена, – считает Тарьей.

На тренировках он представляет, как будет побеждать младшего брата, когда в феврале в швейцарских горах разыграют медали (чемпионат мира-2025 пройдет в швейцарском Ленцерхайде – Спортс’‘). Тарьей полагает, что большинство спортсменов мыслит так же.

– До начала соревнований Йоханнеса опережают «все». Но когда мы поехали на шоу-гонку в Германию, он меня победил. Когда он получает стартовый номер на груди, он часто становится лучшим. Прямо сейчас я немного лучше, но посмотрим, повторится ли зимой то же, что и раньше.

У братьев очень хорошие отношения, они много общаются. В сборной только у них есть дети.

– Мы говорим о совершенно других вещах, чем раньше. Когда мы в поездках, мы как бы в одной лодке как единственные родители в команде. Многие в команде остались такими же, как и я 10 лет назад, с тем, что я называю «никаких забот», в то время как у нас с Йоханнесом довольно схожая жизнь. Легко искать ответы друг у друга, и это роскошь – иметь брата, с которым можно ездить по миру. Нам придает уверенности то, что мы есть друг у друга.

За полтора месяца до открытия сезона в Шушене Бо настроен очень оптимистично несмотря на то, что основная сборная потерпела поражение на летнем чемпионате страны.

– Резервная команда настроена серьезно. Они нас разгромили. Я замотивировался. Это придало мне последних сил, в которых я нуждался. Спасибо резервистам!

– Насколько ты уверен в своей форме перед сезоном?

– Невозможно быть полностью уверенным. Отчасти поэтому я продолжаю бегать. Мне нравится испытывать напряжение от неопределенности. Но я занимаюсь этим уже несколько лет и думаю, что знаю, к чему иду.

Тарьей считает, что не стоит придавать большое значение результатам братьев этим летом – лучше полагаться на то, что они показывали на снегу в течение нескольких лет.

– Я никогда не был так уж силен на лыжероллерах. Обычно я становлюсь сильнее, когда выпадает снег. Это заложено в ДНК Бо. Нам больше всего подходит белая поверхность, – улыбается Тарьей.

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Фото: Hendrik Schmidt/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Alex Grimm, Stanko Gruden/Agence Zoom