«Подбежал парнишка, обнял и сказал «Спасибо, Женя». Биатлонисты съездили в детский дом

В Красноярске скоро стартует летний чемпионат России, а пока наша команда проводит там сбор.

В свободный день Евгений Емерхонов и Денис Иродов съездили в интернат для детей с ментальной инвалидностью «Подсолнух». Вот рассказ, как это было – от инициатора и участников.

Галина Шиповалова, медиа-шеф краевого Минспорта:

– Большого биатлона в Красноярске не было со времен Всемирной Универсиады в 2019-м. Хотя и тогда турнир был, во-первых, зимний, а во-вторых, студенческий. А так, несмотря на наличие отличной трассы и стрельбища, к нам приезжали только соревнования второго эшелона. Все лидеры сборной команды у нас впервые в истории.

Поэтому на уровне правительства края была создана рабочая группа под председательством Сергея Верещагина. Одним из его поручений было – организовать встречу с биатлонистами в детском доме.

Понятно, что мы и так планировали бы какие-то активности, но наверное, скорее с акцентом на спорт. А тут еще оказалось, что детские дома сейчас полупустые, все дети – в летних лагерях. Единственный детский дом, где воспитанники в полном составе – психоневрологический интернат «Подсолнух».

Туда мы и поехали.

Евгений Емерхонов, призер юниорского чемпионата Европы:

– Когда нам сказали, что нужно поехать в детский дом, парни почему-то отказались. Побоялись, наверное, что не получится общения. Но я сразу сказал «да», а потом и Денис Иродов поддержал.

Именно в детском доме я ни разу не был, но на сборах в Алдане мы с Эдуардом Латыповым ходили в храм к священнику, который взял шестерых сирот и воспитывал как своих. Помню, как тогда тоже поначалу стеснялся, а потом нас пригласили в дом, мы классно пообщались и стало тепло на душе.

В этот раз я изначально понятия не имел, что мы едем к не совсем здоровым детям. Увидел только надпись на табличке перед входом, и тогда уже понял, где мы оказались.

Татьяна Черноусова, директор интерната «Подсолнух»:

– В нашем учреждении находятся 358 детей, из них только у сорока есть родители.

Все эти дети имеют ментальные нарушения разной степени тяжести: умственная отсталость, аутизм, шизофрения, синдром Дауна...

Для подвижных детей мы стараемся максимально создать условия для социализации. И спорт в этом играет очень важную роль. Наши дети занимаются футболом, теннисом, лыжами, ходьбой на снегоступах...

Галина Шиповалова:

– Нас невероятно круто встретили. Приготовили вкуснейшие булочки, мы прямо пожалели, что дома позавтракали. Их потом завернули ребятам-биатлонистам с собой, чтобы друзей и тренера угостили.

В интернате очень много мастерских: воспитанники рисуют, что-то мастерят, есть даже типография. Все очень ухоженно, чисто, аккуратно.

Евгений Емерхонов:

– Мы привезли роллеры и провели небольшой мастер-класс. Я очень волновался, чтобы нас правильно восприняли, пытался рассказывать весело, в игровой форме.

Нам посоветовали говорить с ребятами, как с обычными людьми, и постепенно волнение ушло и так и получилось. Мы вышли на улицу, показали, как мы катаемся, разные техники ходов, они потрогали наш инвентарь, примерили шлемы, подержали палки...

Спрашивали, например, как крепятся лыжероллеры или как на руку надевается палка.

А еще нам в знак благодарности подарили картину, которую нарисовали ребята. Обязательно повешу ее где-то дома.

Татьяна Черноусова:

– У нас есть шесть ребят, которые занимаются лыжами. И вот они так заразились энергией и оптимизмом от Евгения с Денисом, что уже подходили ко мне: «Татьяна Ивановна, а если мы летом тоже будем на роллерах кататься?»

Так что на будущий год придется покупать роллеры. А еще мы уже ходили на тренировки к биатлонистам и обязательно придем на соревнования. Все это очень положительно влияет на наших детей.

Галина Шиповалова:

– Лично меня эта поездка заставила многое переосмыслить. Мы все знаем, что есть такие места, но когда ты там оказываешься – это другое.

Рядом с умывальником стоят стаканчики паста-зубная щетка, каждый подписан, и штук 20 в ряд...

Понятно, что иначе никак. Но я там чуть не заплакала.

Евгений Емерхонов:

– Там был парнишка в кепке, зовут по-моему Андрей, и вот он после того, как мы сфотографировались, подбежал и обнял меня. Прижался и говорит: «Женя, спасибо тебе за эту встречу!» Это было так искренне...

Раньше я не задумывался о таких вещах. Но теперь считаю, что мы вполне могли бы устраивать встречи с детьми в каждом городе, где бываем. Пусть не всей командой, но хотя бы несколько человек.

Да, наверное, не все дети запомнили или поняли, что мы им объясняли. Но я видел, что многие вдохновились. И может быть, это даст им какой-то новый интерес к жизни.

Мне бы этого очень хотелось.