Поздняков об увольнении Гануса: «Что касается реакции WADA, то наши решения полностью легитимны и соответствуют законодательству»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал увольнение Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства ( ).

«В начале августа набсовет РУСАДА проанализировал отчет аудиторской компании по деятельности РУСАДА. В рамках своих полномочий набсовет РУСАДА дал рекомендацию общему собранию отстранить Гануса от должности генерального директора.

Сегодня мы еще раз ознакомились с доводами членов набсовета, заслушали аудиторскую компанию, заслушали Гануса.

В свое время ОКР и ПКР на правах учредителей РУСАДА выступили гарантами субсидирования РУСАДА. и ПКР утверждают финансовую отчетность РУСАДА. Тем самым неся ответственность за расходование государственных денег.

Мы внимательно рассмотрели все доводы и приняли рекомендацию набсовета и отстранили Гануса. Решение принято единогласно», – отметил Поздняков.

«Что касается реакции Всемирного антидопингового агентства (WADA), в соответствии со всеми нормативными документами, уставом организации все решения полностью легитимны и соответствуют как российскому, так и международному законодательству», – цитирует Позднякова ТАСС.

❌ Юрий Ганус уволен с поста директора РУСАДА

Прощальный доклад директора РУСАДА Юрия Гануса: показал, как Россия выбирается из допинговой ямы

Наш спорт сожрал босса РУСАДА Юрия Гануса – увольняют после странного аудита. А он отвечает Песней о Буревестнике