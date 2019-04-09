Ганус о рекомендации набсовета: «Ожидал этого, все было решено на стороне. Впереди тяжелое испытание, ноябрьский суд с WADA даст трудные последствия»

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал решение набсовета РУСАДА рекомендовать учредителям организации рассмотреть вопрос о его увольнении с поста.

– В связи с чем принято такое решение?

– Тоже не понимаю. Я проинформировал членов наблюдательного совета, что мы оспорили отчет о саморегулировании организации и оспорили отчет урегулятора. Как минимум, нужно было дождаться итогов, потому что отчет необъективен.

Но видимо, члены набсовета изначально были к этому готовы. Здесь вопрос в том, что сейчас все в руках учредителей олимпийского движения. Мало того, что само противостояние вызывало вопросы, так теперь они решают судьбу. Я все это говорю с сожалением и не радуюсь этому.

– Как отреагировали на эту новость?

– Я ожидал этого. Все было решено на стороне. Теперь пусть руководители Олимпийского и Паралимпийского комитетов подумают о своих комитетах. Я, наоборот, заинтересован, чтобы все стало лучше.

Но впереди тяжелое испытание. Думаю, ноябрьский суд (спор WADA и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде – Sports.ru) даст трудные последствия для нас.

– О каких последствиях вы говорите?

– Было предупреждение WADA о полном отстранении России от олимпийского движения. Дело в том, что избрание гендиректора РУСАДА входит в дорожную карту. Значит, сейчас полностью лишится соответствия.

Здесь будут работать два других антидопинговых агентства, представители . Будет раздрай. Но я надеюсь, что справедливость победит.

На самом деле у нас то РУСАДА, которым нужно гордиться. Но принимаемые сейчас решения вредят. Это мое видение. Я понимаю ситуацию: она будет очень тяжелая. Я не фаталист, но говорю, что вижу, – сказал Ганус в интервью «РБ-Спорт».

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