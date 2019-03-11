Глава Федерации биатлона Алтайского края: «Тренера, который представляет наш регион на конференции СБР, убеждают проголосовать против Драчева»

Руководитель Федерации биатлона Алтайского края, член правления Союза биатлонистов России (СБР) рассказал о возможной попытке подкупа голосов противниками главы СБР Владимира Драчева в преддверии отчетно-выборной конференции организации.

По словам Тарасова, с этой целью в Алтайский край приезжали вице-президент СБР Валерий Польховский и тренер Николай Князев.

«В преддверии выборов происходят очень некрасивые вещи. Тренера Жамина Геннадия Владимировича, который традиционно представляет наш регион на конференции, убеждают приехать и проголосовать против Драчева. За это обещают оплатить все расходы.

То есть идет подкуп избирателей, и мне особенно неприятно, что это происходит за моей спиной.

С Польховским это я обсуждать не намерен. Если он приехал для переговоров в Алтайский край, то он должен выйти на меня, а не я должен его искать. Я все же являюсь председателем федерации и старшим тренером, поэтому эти вопросы нужно было сначала обсудить со мной», – сказал Тарасов.

«Не знаю, откуда у него вся эта информация. Если у него есть факты, то пускай он их подтверждает. У нас сегодня очень много надуманного есть», – прокомментировал ситуацию Валерий Польховский.

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