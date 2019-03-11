Владимир Драчев: «Польховский не будет иметь никакого отношения к команде. По поводу должности вице-президента – посмотрим»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что вице-президент организации Валерий Польховский не будет работать с командой.
В апреле правление СБР рекомендовало Польховского на должность главного тренера сборной России, однако в окончательный список специалистов он не вошел.
«Польховский не будет иметь никакого отношения к команде. По поводу должности вице-президента – посмотрим, позже разберемся. Пока все остается как есть», – сказал Драчев.
Фокус в биатлоне: Польховский руководил выборами тренеров – и выиграл голосование 🤷♂️