Владимир Драчев: «Польховский не будет иметь никакого отношения к команде. По поводу должности вице-президента – посмотрим»

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что вице-президент организации Валерий Польховский не будет работать с командой.

В апреле правление СБР рекомендовало Польховского на должность главного тренера сборной России, однако в окончательный список специалистов он не вошел.

«Польховский не будет иметь никакого отношения к команде. По поводу должности вице-президента – посмотрим, позже разберемся. Пока все остается как есть», – сказал Драчев.

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