Бывший главный тренер сборной России Хованцев вошел в список на сезон-2020/21 как администратор, Польховский не включен в состав

На сайте спорта опубликованы списки кандидатов в сборные по биатлону на сезон-2020/21.

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев вошел в состав специалистов, работающих с национальной командой. Хованцев займет должность администратора тренировочного процесса.

Вице-президент Союза биатлонистов России ( ) не включен в списки тренеров и специалистов, хотя в списке СБР от 27 мая он присутствовал.

Экс-биатлонист Сергей Рожков вернулся на должность начальника команды. Год назад он покидал этот пост.

Тренер по стрельбе продолжит работать с женской сборной. Ранее он не входил в список тренерского состава.