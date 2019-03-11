Бывший главный тренер сборной России Хованцев вошел в список на сезон-2020/21 как администратор, Польховский не включен в состав

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На сайте Министерства спорта опубликованы списки кандидатов в сборные по биатлону на сезон-2020/21.

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев вошел в состав специалистов, работающих с национальной командой. Хованцев займет должность администратора тренировочного процесса.

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский не включен в списки тренеров и специалистов, хотя в списке СБР от 27 мая он присутствовал.

Экс-биатлонист Сергей Рожков вернулся на должность начальника команды. Год назад он покидал этот пост.

Тренер по стрельбе Леонид Гурьев продолжит работать с женской сборной. Ранее он не входил в список тренерского состава.

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