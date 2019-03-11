Юрий Каминский: «Логинов имеет право выбрать тот путь, который считает более правильным. Моя задача – создать ему благоприятные условия»

Тренер Юрий Каминский рассказал, как будет формироваться состав мужской сборной России по биатлону.

– Вы уже определили для себя окончательный список спортсменов, с кем хотите работать?

– Мы сейчас как раз в процессе обсуждения. Думаю, в ближайшие дни окончательно определимся и подадим готовый список дальше на утверждение. Потому что и так уже все затянуто, спортсменам пора начинать активную подготовку.

– Как вы смотрите на перспективы ? Будете настаивать, чтобы он непременно тренировался вместе с командой, или нормально отнесетесь к индивидуальной подготовке?

– Логинов – это наш чемпион мира. Я думаю, он имеет право выбрать тот путь, который он считает более правильным. Моя задача – создать ему благоприятные условия и помочь всем возможным, чтобы он и дальше показывал такие результаты.

– Как вы относитесь к попаданию в команду ветеранов вроде ? Или вам ближе курс на омоложение?

– В моей практике бывало всякое: порой себя здорово проявляли ветераны, а молодые не оправдывали надежд. Сам по себе возраст еще ни о чем не говорит. Основным критерием для включения в команду должен быть результат.

Да, есть возможность включить по решению тренерского совета спортсмена, если он не смог показать себя по каким-то объективным причинам. Но это скорее исключение, – сказал Каминский.

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