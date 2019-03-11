Владимир Драчев: «Королькевич и Кабуков не остались в списке тренеров для Минспорта. По крайней мере, я их не видел»

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в списке тренеров сборной, который должен быть отправлен на утверждение в Министерство спорта РФ, не осталось имен Роберта Кабукова и Владимира Королькевича. 

Кандидатуры Кабукова и Королькевича были утверждены на должности старших тренеров мужской и женской команд соответственно на заседании правления СБР

– Когда все-таки Минспорта утвердит старших тренеров сборной России? 

– Список спортсменов уже отправлен, а список тренеров – еще нет. Делаем последние штрихи. 

– Роберт Кабуков и Владимир Королькевич остались в списке?

– Нет, не остались. По крайней мере, я их не видел. 

– А кто тогда вместо них?

– Это объявят после решения тренерского совета, – сказал Драчев.

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