Хованцев о словах Пахноцкой: «Возмущен, что меня поставили в один ряд с Тихоновым. Пусть сосредоточится на своей антидопинговой работе»

Теги Валерий Польховский допинг Анатолий Хованцев РУСАДА Владимир Королькевич Маргарита Пахноцкая Биатлон

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев выразил возмущение словами заместителя генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргариты Пахноцкой на его счет.

Ранее Пахноцкая в интервью ютуб-каналу Андрея Митькова заявила, что высказывания о допинговом прошлом Валерия Польховского со стороны Александра Тихонова и Анатолия Хованцева не имеют под собой фактических оснований.

«Возмущен, что меня поставили в один ряд с Тихоновым, что якобы я открываю рот. Пусть она сама прочитает все интервью, которое я давал. Пусть она подтвердит не только словами, но и выдержками из моих высказываний.

Со стороны Тихонова, допустим, голословных обвинений много, но я никого не обвинял. Я использовал информацию, которая есть в открытом доступе.

Думаю, что ей лучше сосредоточиться на своей антидопинговой работе, а не обсуждать качество работы тренерского штаба. Она не профессионал в этом, пусть разбирается только в допинге. 

Мне вот интересно, сколько было дисквалифицировано спортсменов за нарушение антидопинговых правил, начиная с 2006 года? Это не я придумал.

Есть факты, которые можно найти в интернете. Тем более, я ни разу не сказал о тренерских качествах Польховского, Владимира Королькевича и Роберта Кабукова», – заявил Хованцев.

Пахноцкая о допинговых обвинениях в адрес Польховского: «Это случай, когда человек открывает рот, но у него нет фактов и ответственности он за это не несет»

«В биатлоне целое поколение воспитано на допинге. Вернуться к нормальной методике – непросто». Большое интервью Анатолия Хованцева

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