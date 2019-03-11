Александр Касперович: «Планируем привлечь спаррингов на июньский сбор Логинова. Пока не буду озвучивать кандидатуры»

, личный тренер чемпиона мира по биатлону , рассказал о подготовке подопечного к новому сезону.

«Пока не могу сказать, когда будет возможность готовиться централизованно. Это не зависит ни от меня, ни от спорта. Как только снимут карантин, нам будет уже полегче.

В июне мы планируем провести сбор на стандартном стрельбище и приступить к роллерной подготовке. Все идет нормально. У Александра боевое настроение и он готов работать. Также мы продумали горную подготовку на случай, если нас не будут пускать за рубеж. С горами у нас беда, но если откроют Сочи и Кисловодск, планируем поехать туда. Семинский перевал все-таки далековато, не хотелось бы перемещаться на самолете, где люди контактируют в замкнутом пространстве.

На следующей неделе я буду в Москве, встретимся с руководством ЦСП и спонсорами. Сейчас по ряду причин не может проводить сборы, но мы будем работать с компанией «Технониколь» и Сергеем Анатольевичем Колесниковым, который всегда нам помогал. В остальном все идет по плану.

Мы готовы найти понимание с любыми тренерами. Программа подготовки готова, мы понимаем, что в этом сезоне чемпионат мира будет также в условиях среднегорья. В Поклюке сложный рельеф и сложная трасса. Нам главное, чтобы разрешили сейчас передвижение.

Пока нет опасений, что соперники Александра получат преимущество. Сегодня он в полном объеме делает запланированную работу, и все идет без срывов. Теперь главное продолжить полноценную подготовку в июне с возможностью спаррингов. Кого-то из спортсменов мы планируем привлечь на этот сбор. Пока не буду озвучивать конкретные кандидатуры», – сказал Касперович.