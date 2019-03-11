Александр Касперович: «Планируем привлечь спаррингов на июньский сбор Логинова. Пока не буду озвучивать кандидатуры»

Теги сборная России СБР Александр Касперович Александр Логинов Министерство спорта России Биатлон

Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, рассказал о подготовке подопечного к новому сезону.

«Пока не могу сказать, когда будет возможность готовиться централизованно. Это не зависит ни от меня, ни от Министерства спорта. Как только снимут карантин, нам будет уже полегче.

В июне мы планируем провести сбор на стандартном стрельбище и приступить к роллерной подготовке. Все идет нормально. У Александра боевое настроение и он готов работать. Также мы продумали горную подготовку на случай, если нас не будут пускать за рубеж. С горами у нас беда, но если откроют Сочи и Кисловодск, планируем поехать туда. Семинский перевал все-таки далековато, не хотелось бы перемещаться на самолете, где люди контактируют в замкнутом пространстве.

На следующей неделе я буду в Москве, встретимся с руководством ЦСП и спонсорами. Сейчас по ряду причин СБР не может проводить сборы, но мы будем работать с компанией «Технониколь» и Сергеем Анатольевичем Колесниковым, который всегда нам помогал. В остальном все идет по плану.

Мы готовы найти понимание с любыми тренерами. Программа подготовки готова, мы понимаем, что в этом сезоне чемпионат мира будет также в условиях среднегорья. В Поклюке сложный рельеф и сложная трасса. Нам главное, чтобы разрешили сейчас передвижение.

Пока нет опасений, что соперники Александра получат преимущество. Сегодня он в полном объеме делает запланированную работу, и все идет без срывов. Теперь главное продолжить полноценную подготовку в июне с возможностью спаррингов. Кого-то из спортсменов мы планируем привлечь на этот сбор. Пока не буду озвучивать конкретные кандидатуры», – сказал Касперович.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья