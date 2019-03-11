Тренер Бабикова: «Списки спортсменов и тренеров не утверждены, хотя правлением все согласовано. У нас что, президент СБР – бог и царь?»

Личный тренер биатлониста Антона Бабикова Виктор Никитин заявил, что из-за того, что глава Союза биатлонистов России ( ) не утверждает списки спортсменов и тренеров, в тренерских штабах возник хаос.

«Все тренеры в растерянности. Сейчас начинаются тренировки, но списки спортсменов и тренеров не утверждены, хотя правлением все согласовано. И что теперь делать?

Ну, президент не соглашается, теперь обратно правление собирать? У нас получается, что президент – бог и царь?

Правление подписало все списки, но президент не подписывает, а Министерство спорта не принимает документ без подписи главы федерации. Из-за этого в тренерских штабах во всей России сейчас творится хаос», – сказал Никитин.

Бабиков и его тренер зря устроили сцену с винтовкой. Похоже, Антона больше не возьмут в сборную