Тренер Бабикова: «Списки спортсменов и тренеров не утверждены, хотя правлением все согласовано. У нас что, президент СБР – бог и царь?»

Личный тренер биатлониста Антона Бабикова Виктор Никитин заявил, что из-за того, что глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев не утверждает списки спортсменов и тренеров, в тренерских штабах возник хаос.
«Все тренеры в растерянности. Сейчас начинаются тренировки, но списки спортсменов и тренеров не утверждены, хотя правлением все согласовано. И что теперь делать?
Ну, президент не соглашается, теперь обратно правление собирать? У нас получается, что президент – бог и царь?
Правление подписало все списки, но президент не подписывает, а Министерство спорта не принимает документ без подписи главы федерации. Из-за этого в тренерских штабах во всей России сейчас творится хаос», – сказал Никитин.
Бабиков и его тренер зря устроили сцену с винтовкой. Похоже, Антона больше не возьмут в сборную