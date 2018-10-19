«Третье пришествие Королькевича в Россию. Они там вообще никого не боятся». Белорусский «Прессбол» о тренерах в биатлоне

Белорусская газета выпустила материал о выборе старшего тренера российских биатлонисток с заголовком «Третье пришествие в сборную России. Они там вообще никого не боятся».

«Удивительно – почему на необъятных российских биатлонных просторах большинство регионалов просто-таки вцепились в далеко неоднозначную фигуру иностранного специалиста Владимира Королькевича, который до этого уже дважды заходил в реку сборной России?

У них же своих биатлонных специалистов – море разливанное. Амбициозных, опытных, знающих – ну, хотя бы на бумаге. С чего такой пиетет к наставнику, который дважды пробовал и дважды не мог закрепиться? И это только со сборной России! Про белорусский сезон промолчим, но они-то о последнем месте работы кандидата все знали», – говорится в статье.

Королькевич был тренером женской сборной России перед Олимпиадой-2014 в Сочи, а в 2014-15 годах возглавлял команду. В 2014-м чемпионка мира была повторно уличена в допинге, как и тренировавшаяся в группе Королькевича Ирина Старых.

В Сочи-2014 подопечная тренера завоевала два серебра, но позднее МОК лишил биатлонистку медалей на основе докладов о допинге в российском спорте – спортсменка подала апелляцию в .

Перед сезоном-2017/18 специалиста пригласили в команду России в качестве консультанта, позднее он вошел в тренерский штаб, но не пригласил его на Олимпиаду-2018.

С 2015 по 2017 возглавлял сборную Беларуси, в 2018-м вернулся в команду, но из-за конфликтов с тренером несколько спортсменов ушли на самоподготовку.

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