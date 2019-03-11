Александр Тихонов: «Если Логинов закончит карьеру, я найду его где угодно и накажу кнутом»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о возможном завершении карьеры после этого сезона.

«Логинов говорил о возможном завершении карьеры по окончании сезона? У меня в двух машинах висят кнуты, я ими зарабатывал деньги со школьного возраста, когда пас табуны. Один раз на спор я одному мужчине с одного удара распорол кожаный пиджак, как саблей.

Так вот, если Шура захочет закончить, я найду его где угодно и накажу таким кнутом. Силы есть, все есть у парня. Если надо будет, мы с Касперовичем создадим для него все условия.

Саша после сезона обязан отдохнуть. Только они все не умеют правильно отдыхать. Я после сезона уходил в тайгу. Самые великие люди говорили, что на огонь и воду можно смотреть вечно. Я ему такой отдых могу устроить!

Все поколение неблагодарное выросло. Я помню Женю Устюгова. Позвонил Костя Иванов, попросил его посмотреть. А Женя хлесткий такой был, жилистый, понравился. Два года таскали, поворот головы генеральским стал, вместе с корпусом.

Потом стал олимпийским чемпионом, никому даже спасибо не сказал. И теперь он один остался, потому что не проявил себя ни как человек, ни как товарищ, ни как личность.

И Логинов хоть бы раз позвонил... Мы в кабинете у Кравцова втроем решали его судьбу и поддерживали его все это время», – цитирует Тихонова Sport24.

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