Анфиса Резцова: «Буду в суд подавать на федерацию, если Кристину не поставят в эстафету на ЧМ»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что может подать в суд на Союз биатлонистов России ( ), если ее дочь Кристина не примет участие в гонках на чемпионате мира в Антхольце.

– У нас все время выступают одни и те же – Юрлова, Миронова, Куклина и Старых. При этом только Юрлова попадет в 20-ку, остальные еще дальше. Кристина сейчас пятый номер, запасная, хотя, наверное, могла бы побороться.

– Кристина в первых гонках могла бы, как минимум, то же самое показать.

– Не хуже тех, кто не может в двадцатку заехать?

– Конечно. Я даже не могу комментировать сейчас, что у них там творится. Я полагаю, что из-за того, что я высказалась в прессе, дочь никуда не ставят.

– Они злопамятные?

– Не то что злопамятные, тренеры просто не могут побороться за нее. Она здесь ни при чем в принципе. Ситуация очень тяжелая в команде на самом деле.

– На эстафету-то Кристину поставят?

– Ничего себе, ее вообще надо было пробовать и в других гонках, девочка молодая – 23 года. А мы кого ставим-то? Которой 32.

А почему 23-летнюю не можем поставить и попробовать? Ее вроде как планируют на эстафету... Но не знаю... Если не поставят ее в эстафету, то я буду в суд подавать на всех на них.

– А тут еще пишут, что Кристина будет менять спортивное гражданство, если ее вообще не выпустят на чемпионате мира.

– Нет, нет, я же подтвердила, что, когда я ее спросила – с тобой так обращаются, может, в другую страну? – она говорит: нет, мам, я только здесь.

Поэтому, если ее никуда не поставят, то я буду в суд подавать.

– На федерацию?

– Да, – сказала Резцова-старшая.

Вот это выбор на эстафеты! Халили не бежал на ЧМ, но его предпочли Гараничеву; а у Юрловой – этап, где она всегда получала круг

Кристина Резцова: «Я на ЧМ вечный запасной вариант, готовящийся на каждую гонку. И перед каждой гонкой узнаю, что все равно не бегу»

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